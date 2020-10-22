Интервью Зеленского: что он сказал про Донбасс, вакцину от COVID-19 и посадки

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью журналистам нескольких украинских телеканалов. В ходе разговора он рассказал о борьбе Украины с пандемией коронавируса, разработке отечественной вакцины от него, необходимости создания свободной экономической зоны на Донбассе, результатах антикоррупционных органов и другом.

Delo.ua собрало главные тезисы из общения президента с журналистами.

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Повторного коронавирусного локдауна не будет. "По поводу локдауна хочу всех уcпокоить: мы понимаем, что любой локдаун остановит полностью экономику нашей страны. Это страшно, это опасно и, на сегодняшний день, я считаю, невозможно и нецелесообразно", — сказал он.

По словам президента, месяц назад правительство Украины считало, что, если в день будет фиксироваться 9500 новых заболевших COVID-19, украинская медицина окажется в коллапсе. По его слова, невозможно перепрофилировать всю медицинскую систему Украины под пандемию коронавируса, но количество койкомест для заболевших увеличивается, перепрофилируются больницы и увеличивается количество врачей, которые проходят практику.

По словам президента, на момент начал эпидемии в Украине не было подготовки к подобным ситуация, был дефицит масок и антисептиков. Изначально их приходилось закупать, но на второй месяц пандемии Украина стала производить их сама. При этом он подчеркнул, что в Украине сейчас практически самый низкий в Европе показатель смертности от COVID-19 при том, что недельный прирост количества заболевших за сутки — в среднем 1 тысяча человек. По его словам, это происходит за счет того, что украинские врачи научились лечить заболевших коронавирусом.

"Что касается "ковидного фонда". У нас есть деньги в нем. Более 60 млрд грн, есть половина этих денег. Поймите, "ковидный фонд", — это не напечатанные отдельные деньги или те деньги, которые нам дали какие-то партнеры. Это те программы, которые были в бюджете, которые были расписаны на все: спорт, культура, инфраструктура, больницы, на все. Все это мы заблокировали временно, ведь там жизнь продолжается. Нужно восстанавливать жизнь, восстанавливать и строить страну", — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что за эти деньги строились дороги, в том числе до больниц, в которые едут люди и для жителей Луганской области, где происходили масштабные пожары.

Зарплаты медикам достигнут 20-25 тысяч гривен в 2021 году, но в бюджете пока эти деньги не заложены. "Мы сегодня не видим окончательного бюджета, мы над ним будем работать. Будут заложены деньги, чтобы наши врачи получали нормальную зарплату", — сказал он.

За отказ носить маску украинцев должны штрафовать сразу, а не выписывать админпротокол. "Наши люди, я считаю, сильно расслабились. Я понимаю, что они устали от COVID-19, это понятно, но не носить маску — это совсем неправильно. Изменения в законодательство относительно штрафов должны быть, я считаю, что это взвешенно, правильно. Человек должен знать, что, если он не носит маску — сразу можно штрафовать, а не админпротокол, который выписывает полицейский, а потом в суде оно разбивается", — сказал он.

В ближайшее время Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Генпрокуратура должны показать результаты. "Нам с вами, СМИ, а потом — с людьми надо договориться влияю я или нет, -заявил Зеленский, — Если генеральный прокурор не будет показывать результат — я могу повлиять и предложить другую кандидатуру", — заявил он.

"5 вопросов от президента" 25 октября не имеют под собой никакого юридического фундамента. "Меня очень интересует и для меня очень важно мнение людей, поскольку народовластие — это то, что я обещал в своей предвыборной программе. Поэтому вопросы очень важны для меня лично. Я хочу услышать народ, поддерживает ли он эту идею. Но это же просто опрос, вы должны понять, что здесь нет никакого юридического фундамента. Я пойму ответ народа и буду говорить с депутатами и предлагать такие позиции", — сказал он.

Без свободной экономической зоны Донбасс восстановить невозможно. "Когда мы говорим о свободной экономической зоне Донбасса, мы говорим не только о временно оккупированной территории. Мы говорим о Донбассе, потому что внедрить свободную экономическую зону на оккупированной территории сейчас невозможно. Никто не будет этого делать. Это будет тогда, когда пройдет деоккупация, мы будем на границе, это будет полностью наша территория. Она и так наша, но когда там будут выведены все войска, будет демилитаризованная зона", — сказал он.

По слова президента, сколько денег необходимо будет на восстановление Донбасса –неизвестно, поскольку нет данных о том, сколько инфраструктурных и промышленных объектов потеряла Украина. Поэтому, как заявил Зеленский, инструментом для восстановления Донбасса может стать именно свободная экономическая зона в нем. Без нее, по словам президента, сделать это невозможно.

Отказаться от помощи МВФ Украина не может. "Сегодня экономика так выстроена в Украине, и она так выстраивалась, что без западных денег мы не можем прожить. Это правда и люди должны об этом знать. Поэтому было невозможно отказаться от МВФ… Но это зависимость из-за того, что экономика слабая, — заявил он, — У нас был первый траш, мы ожидали второй. Есть требования МВФ. Я считаю, что мы все выполнили. Но я считаю, и это правда, что, как внутри страны, так и извне есть люди, которые работают против государства Украина".

По его словам, такие люди лоббируют свои интересы для того, чтобы стабильности в Украине не было, однако называть конкретно имена он отказался.

Повышение минималки — большой груз для бюджета Украины. "Все понимают, хоть это и популизм, что минималку нужно повышать. 5 — 6-6,5 тысяч — это правильное решение, но, поверьте, большой груз для бюджета Украины. Мы делаем то, что можем, мы сделали первые шаги согласно тому, что у нас есть, какие у нас есть деньги", — сказал он.

В 2021 году должна будет заработать программа "75+", предполагающая повышение пенсий для людей, достигших этого возраста. Однако сейчас, по его словам, экономика страны слабая, и социальные деньги не появятся, пока предприниматели не будут открыто работать и платить налоги. Для этого необходимо создавать условия, и этот процесс уже запущен, завил президент.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, заявляя, что через 15 лет украинцам не стоит рассчитывать на пенсию, имел ввиду старение нации. "Я бы с пониманием относился к тому, что сказал премьер. Премьер имел виду, что молодежь выезжает, стареет в целом страна, стареет поколениями. Что произойдет, если здесь не будет предпринимателей, не будет кому платить налоги. И потому он говорит, если не будет предприятий, не будет нормальных, либеральных, лояльных условий, включая свободные экономические зоны, кто будет платить налоги? Не будет кому — не будет пенсии. Вот что он имеет ввиду. Он не пугает, он говорит чистую правду", — сказал Зеленский.

В Кабмине действительно могут быть очередные кадровые перестановки. "Головы могут полететь. Это правда. Но не из-за того, что у кого-то из депутатов плохие отношения с тем или иным министром. Я считаю, что это непрофессионально, это детство … Действительно, в ближайшее время мы смотрим на результат вместе с премьером, есть формат оценки работы тех или иных министров и действительно кого-то может не быть. Самые слабые будут уходить", — заявил он, однако конкретных имен снова не назвал.

Украинская вакцина от COVID-19 еще не прошла клинические исследования, но в случае их успеха Зеленский готов опробовать ее на себе. По его словам, исследования велись 6 месяцев, но на людях она не тестировалась.

"Несмотря на украинскую вакцину, если у кого-то будет подтвержденная вакцина раньше, мы будем закупать в любом случае, мы не будем ждать нашу. Но потом добавим нашу. Потому что с COVID-19 — все это признают — мы будем бороться не год", — добавил он.

Ранее президент Владимир Зеленский выступил с ежегодным посланием к Верховной Раде. Delo.ua собрало главные его заявления о работе и достижениях на президентском посту.