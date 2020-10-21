Политика 1 час назад

Финансировать опрос Зеленского будет партия "Слуга народа"

Правящая партия намерена провести опрос в формате экзитпола, то есть на выходе избирательных участков

Владимир Зеленский на съезде "Слуги народа". Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский на съезде "Слуги народа". Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский на съезде "Слуги народа". Фото: пресс-служба президента

Высший совет партии "Слуга народа" 20 октября одобрил решение о финансировании проведения 25 октября опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, на избирательных участках по выборам местных советов и глав местных общин. Об этом политсила сообщает на своей странице в Facebook.

Партия собирается заключить договор с компанией, проводящей социологические опросы, отмечая, что такая схема является законной.

Кратко и по делу в Telegram

"Фактически это общепринятый в мире формат экзитпола. Опросы в этом формате будут проводить 25 октября также и по заказу других политических сил", — заявляют в "Слуге народа".

Политсила заверяет, что в ходе исследования не будет использоваться партийная символика, не будет ни одного призыва голосовать за нее или отдельных ее кандидатов на выборах. Члены партии, кандидаты в депутаты местных советов от партии и их представители задействованы для проведения опроса не будут.

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Связанные с опросом расходы в СН намерены отразить в отчете, подаваемом в Нацагентство по предотвращению коррупции.

"Речь не идет о деньгах налогоплательщиков, поскольку в 2020 году партия отказалась от государственного финансирования и передала эти средства на борьбу с Covid-19", — заявляют в политсиле.

Напомним, ранее замглавы фракции СН в Верховной Раде Евгения Кравчук заявила, что опрос будет проведен "некой общественной организацией, которая будет этим заниматься совместно с социологами", а финансировать его будут некие меценаты.

Сам опрос предполагается из пяти пунктов, предварительные формулировки которых ранее были озвучены самим Зеленским, инициировавшим данное мероприятие лишь 13 октября, менее чем за две недели до даты его запланированного проведения.

В свою очередь, опрос с идентичными формулировками уже был проведен в течение 19 октября среди пользователей Telegram-сервиса "Опендатабот". Украинцы в большинстве своем утвердительно ответили на четыре из пяти вопросов президента.

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