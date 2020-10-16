Проведение опроса от Зеленского профинансируют меценаты — замглавы СН в Раде

Инициированный президентом Владимиром Зеленским всеукраинский опрос 25 октября будет проведен общественной организацией, которая будет названа в ближайшее время. Об этом в эфире "Громадського радіо" заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук.

"Я думаю, что в ближайшее время об этой общественной организации заявят официально. Это будет некая общественная организация, которая будет этим заниматься совместно с социологами. Насколько я знаю, рассматривается вариант параллельно провести экзитпол именно по ответам людей, по этому опросу, чтобы его можно было обнародовать сразу и сверить с официальными результатами", — говорит Кравчук.

Нардеп добавила, что финансировать проведение опроса будут меценаты.

"Есть много меценатов, неравнодушных людей. Это не такие большие средства, которые выделят или уже выделили на такой процесс. Политическую ответственность несет за это инициатор этого опроса. Я уверена, что все эти страшилки в ближайшее время будут развеяны. Средства будут украинского происхождения", — подчеркнула она.

По словам замглавы фракции, предполагается, что опрос будет оформлен в законодательные инициативы Зеленского или отдельных депутатов.

"Законодательно не закреплено это юридическое влияние, но решение в любом случае будет приниматься в парламенте. Юридически этот опрос будет закреплен нардепами или президентом, которые подадут соответствующий законопроект", — заявила она без уточнения этой позиции.

В свою очередь, сам президент утром в пятницу, 16 октября, официально подтвердил появившиеся накануне в СМИ три не подтвержденных ранее вопроса, которые будут заданы украинцам в рамках этого мероприятия.

Напомним, среди них легализация марихуаны в медицинских целях, использование гарантий Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины и сокращение числа депутатов Верховной Рады до 300. Другие два — о возможности пожизненного заключения за коррупцию и создании о вопросе по свободной экономической зоны на Донбассе.

Отметим, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что для проведения такого опроса нет ни законодательных, ни финансовых возможностей.

В свою очередь "Комитет избирателей Украины" констатировал отсутствие юридического механизма проведения такого опроса, отмечая, что возможная дополнительная нагрузка избирательных комиссий в связи с этим будет незаконной и грозит срывом самих выборов.