"Плохой сценарий для Украины": почему опрос Зеленского далек от народовластия и закона

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести в день местных выборов, 25 октября, всенародный опрос. По словам гаранта, украинцам зададут пять вопросов, которые население "обсуждает на улице, на кухне и в интернете". Глава государства не рассказал, о чем будут эти вопросы, но подчеркнул — право народа на собственное мнение "священно" и не требует "благословения от политиков". Инициатива вызвала оживленную дискуссию в обществе и незамедлительно получила статус неоднозначной.

Корреспонденты Delo.ua выяснили, какие существуют претензии к идее президента и что нужно сегодня для ее реализации.

"Ничего не мешает нам с тобой просто поговорить откровенно. 25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, о чем нас никогда не спрашивали. Какие будут вопросы? Об этом позже", — заявил президент в видеообращении утром 13 октября.

Он напомнил о своей предвыборной программе, в которой одним из центральных пунктов было народовластие с помощью референдумов. Однако, на сегодняшний день в украинском законодательстве нет такого понятия как "референдум" или "всенародный опрос", эти понятия в Украине нормативно не урегулированы. Так, в 2018 году Конституционный суд Украины признал неконституционным закон "О всеукраинском референдуме", который был принят еще во времена беглого президента Виктора Януковича. А в июне этого года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум", поданный Зеленским, однако во втором чтении инициативу парламентарии до сих пор не поддержали. То есть закона, регулирующего данный вопрос, на сегодня в Украине все еще нет.

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Впрочем, на 25 октября Зеленский готовит другую историю — речь идет о всенародном опросе. Он прописан в отдельном законопроекте, который группа народных депутатов из фракции "Слуга народа" зарегистрировала в Раде в начале сентября этого года. Как отметил сам президент в своем сегодняшнем видеообращении — сейчас парламент только готовится закрепить этот важный механизм на законодательном уровне. Речь идет о документе, который позволит Центральной избирательной комиссии устанавливать правила и проводить опрос общественного мнения.

То есть такого понятия как опрос на выборах на сегодня в украинском законодательстве тоже не существует, а следовательно, непонятно, на основании чего Владимир Зеленский собрался проводить свой опрос: нет ни одного документа, регулирующего как, кто, когда может проводить такие опросы, кто составляет вопросы, кто считает голоса и так далее.

"То, что он (президент Зеленский) собрался проводить, не предусмотрено пока ни одним законом. Если на это будут потрачены деньги из Госбюджета (а кто и за чьи деньги будет печатать миллионы дополнительных бюллетеней?), то вообще большой вопрос — не уголовное ли это по итогу будет дело", — отметил на своей странице в Facebook главный редактор Delo.ua Андрей Лохматов.

Пока есть только еще не рассматривавшийся депутатами законопроект об опросах. Согласно нему, опрос общественного мнения на основании решения Кабинета министров Украины проводится в день голосования на общегосударственных или местных выборах по всей территории Украины или в отдельных ее местностях.

"Органы государственной власти, органы местного самоуправления или другие органы (должностные лица) обязаны содействовать Комиссии в обеспечении организации подготовки и проведения опроса общественного мнения", — говорится в законопроекте.

При этом финансирование этого процесса, согласно проекту закона, должно осуществляться за счет Государственного бюджета Украины, а также денег, "не запрещенных законодательством, в том числе за счет средств, предусмотренных международными договорами". Результаты опроса будут публиковаться на официальном сайте ЦИК не позже пяти дней с момента их "обобщения". В проекте есть также перечень тем, которые не могут быть включены в опрос. В частности, вопросы по временно оккупированным территориями — выборы в этих регионах, экономическое взаимодействие с ними, а также амнистия и взаимодействие со странной-агрессором или государством оккупантом.

Однако источники издания "Зеркало недели" отмечают — изначально Зеленский все же хотел включить во "всенародный опрос" тему Крыма и Донбасса. Однако было решено, что эти темы сегодня слишком чувствительно и концепция изменилась.

"Учитывая, что партия "Слуга народа" потеряла поддержку у старшего поколения, уже не так как год назад поддерживается средним, но все ещё популярна среди молодежи, то именно молодых людей необходимо привлечь к голосованию. Поэтому в опрос решили включить вопросы, которые заинтересуют именно молодых украинцев. Например, речь может идти о легализации каннабиса", — отметил собеседник издания.

В то же время член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко отмечает — первый вопрос будет озвучен уже в среду, 14 октября. Остальные будут обнародовать по одному в день. Бывший народный депутат добавил: опрос пройдет в виде голосования по своеобразным "бюллетеням", но не в рамках избирательных участков. Свои ответы респонденты будут бросать в специальные урны волонтеров возле участков. Источники в Офисе президента подтвердили, что анкеты для опроса не планируют выдаваться на избирательных участках. Его планируют провести в форме экзит-полла за частные средства, но неизвестно за чьи именно. В планах напечатать 5 млн анкет с вопросами.

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Тем временем, инициативу Зеленского уже осудили в Комитете избирателей Украины. Там подчеркнули — процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом Украины и сегодня непонятно, какие юридические механизмы могут быть использованы для их проведения. В частности, у КИУ остаются вопросы, кто будет проводить опрос, как будут определяться вопросы, как именно будет происходить процедура голосования и какие юридические последствия будут иметь результаты.

"Даже если парламент сможет оперативно собраться на внеочередное заседание и даже если сможет принять очень противоречивые нормы, то я не вижу, как можно с технической стороны успеть до 25 октября утвердить форму анкеты и напечатать ее, принять соответствующие решения ЦИКа. Для этого нужны средства, нужно будет решить вопросы логистики. Мне кажется, что даже технически реализовать это невозможно", — рассказал в комментарии Delo.ua глава КИУ Алексей Кошель.

Тот факт, что опрос будет проведен возле избирательных участков, Кошель связывает с определенным политтехнологическим сценарием. Он убежден, что даже в этом случае подобную форму изучения настроений населения можно назвать не иначе, как псевдоопросом, поскольку полноценные социологические опросы проводятся с определенной выборкой и четкими расчетами. Не исключает глава КИУ и того факта, что опрос Зеленского будет проведен с целью манипуляции общественным мнением. Эксперт предположил, что на него будут вынесены вопросы, которые, например, будут интересовать молодежный электорат. В этом случае количество молодых избирателей увеличится и это может позитивно сыграть для той или иной политической партии.

"Я считаю, что проведение опроса в день выборов — очень плохой сценарий для Украины. Напомню, в день выборов большинство избирателей получит 4 бюллетеня. Им будет достаточно сложно заполнять их — у нас не проводилась ни одна просветительская работа. А потом еще давать ответы на дополнительные вопросы. Многих это может запутать. Плюс мне всегда не нравятся игры вокруг выборов, а сейчас мы видим именно политтехнологические игры: сегодня — инициатива, завтра — будут вопросы. Я не удивлюсь, если вопросы к этому времени согласовываются с политтехнологами", — добавляет Кошель.

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Председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, в свою очередь, говорит, что если опрос проводится на улице, то его результаты не имеют признаков референдума и юридических последствий. А самый важный, по ее мнению, аспект процесса — кого именно будут опрашивать. Например, будут ли опрашивать только тех, кто еще не проголосовал и направляется в помещение, или тех, кто уже вышел из помещения.

"Если первых, то очень важно само содержание вопросов. Они не могут содержать агитацию, или скрытое стимулирование голосовать за партию, политическим/идейным лидером которой является президент. Если же опрос проводится на выходе из участков, то содержание вопросов не будет влиять на голосование, а лишь будет использовано в политических целях", — добавила она.

Бывший народный депутат, экс-глава парламентского подкомитета по вопросам выборов и референдумов Александр Черненко также задается вопросом — какой нормой Избирательного кодекса регламентируется данный опрос?

"Напомню, что там четко говорит кто, что и когда должен делать на избирательном участке, а все, что законодательством не предусмотрено, можно считать нарушением закона и обращаться в полицию. Любые опросники, которые окажутся в избирательных ящиках, можно считать посторонними предметами и отдельно паковать, даже не считая. Если же опрос будут проводить за пределами участков, то хотелось бы знать: на каком основании и за какие средства. Ну и ЦИК должна сказать свое веское слово. В конце концов, именно Комиссия может оказаться крайней", — говорит он.

Тем временем, в самом Офисе президента объясняют — общество самостоятельно должно определять базовые ожидания и получать прямые инструменты для воплощения этих ожиданий в повседневную жизнь.

"Именно для этого в парламенте разрабатывается пакет законов о народовластии, и ключевой из них — о всеукраинском референдуме — уже на пути к принятию депутатами. Но не только референдумы могут использоваться как средство непосредственного влияния граждан на содержание государственной политики. Опрос — другой инструмент. У каждого инструмента есть свой смысл и юридическое значение. Предложенное Президентом общенациональный опрос даст возможность каждому гражданину высказаться о том, что действительно важно для общества, чтобы на уровне всего государства можно было засвидетельствовать общественное мнение без ее корректировки различными ангажированными "экспертами" и политиками. То есть государство ставит прямые вопросы обществу и получает прямые ответы без посредников. Именно так работает истинная демократия", — говорится в сообщении.

Политический эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко называет инициативу президента интригующей и воспринимает ее как неинституционализированную разновидность консультативного референдума. Он предполагает, что там могут вполне оказаться вопросы по Донбассу (варианты решения конфликта или цена, которую можно заплатить за тот или иной сценарий развития), а также, например, изменение конституционного строя.

"Но такое решение — в логике поведения президента. И это достаточно хорошо ложится на грунт украинцев. Им такой подход понравится. Хотя опять же, все зависит от вопросов и их формулировки. Но однозначно это хороший инструмент для мобилизации электората — если люди сомневаются, идти ли им на выборы или нет, то участие в таком опроснике может их заинтересовать", — объяснил нам Петренко.

В свою очередь, политолог Владимир Фесенко считает, что ничего удивительного в решении президента нет, хотя для многих такой шаг на конечном этапе избирательной кампании стал неожиданностью.

"Это прямая демократия, и ничего страшного я в этом не вижу. Да, Германия, после Гитлера, опасается проводить такие вещи — у них, я бы сказал, политическая травма и они отказались от этой практики. А вот Швейцария, наоборот, очень часто проводит, и Италия не так давно, еще перед карантином, тоже проводила. Поэтому сама по себе это — демократическая форма, форма прямой демократии. К тому же есть ограничения. Во-первых, нельзя выносить даже на консультативное голосование вопросы территориальной целостности и суверенитета. Во-вторых, когда законопроект обсуждался в Верховной Раде, было заявлено, что на такие голосования не будут выноситься вопросы, связанные с конфликтом на Донбассе", — говорит эксперт.

Впрочем, он напоминает, что сейчас срочно нужно решить вопрос законодательных оснований. Поэтому в ближайшие дни, по мнению Фесенко, может быть созвано внеочередное заседание парламента. Отметим, что согласно календарному плану, в октябре значится только одно пленарное заседание Верховной Рады и запланировано оно на 20 число. На сайте парламента уже загружен файл с повесткой на этот день, однако на момент выхода данной публикации он был пуст. Говоря о заседании Верховной Рады Владимир Фесенко говорит об интриге — хватит ли на принятие законопроекта об опросах голосов.

Вторым пунктом станет вопрос финансирования инициативы Зеленского. Напомним, что на сами местные выборы в Государственном бюджете заложено больше 2 млрд грн, а по данным Государственной казначейской службы Государственный бюджет за первые восемь месяцев недополучил почти 20 млрд грн. Наконец, существует еще и организационная проблема, связанная с бюрократическими процедурами: нужно будет напечатать те самые 5 млн анкет и оперативно провести процедуру через госзакупки. Учитывая, что до выборов осталось меньше двух недель, времени у команды президента — впритык.

А потому, велика вероятность, что проводиться опрос Зеленского будет не в рамках законодательного поля и вне государственного финансирования, но тогда возникает вопрос о вмешательстве президента в избирательный процесс, который четко регулируется законами о выборах и избирательным кодексом.

"Пока это все выглядит так, что какой-то мужик по фамилии Зеленский развезет по избирательным участкам в день выборов какие-то анкетки. Но, кажется, законом о выборах четко сказано, как должен проходить процесс голосования, и о Зеленском с анкетками там ни слова...", — отметил главный редактор Delo.ua Андрей Лохматов.

Илья Требор, специально для Delo.ua