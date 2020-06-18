Верховная Рада приняла за основу проект закона о референдуме

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении президентский проект закона о референдуме. За законодательную инициативу №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум", внесенную в парламент президентом Владимиром Зеленским, проголосовали 252 народных депутата.

Нормы проекта закона предусматривают, что провести референдум можно будет в четырех случаях:

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— внесения изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины (разделы об общих положениях, выборах, референдуме и правосудии);

— решения вопросов общегосударственного значения;

— прекращения действия закона или отдельных его положений;

— изменения территории страны.

Законопроект предусматривает, что инициировать референдум смогут не только народные депутаты (300 голосов), но и украинский народ. Этого могут потребовать минимум три миллиона избирателей, при условии, что в сборе подписей будут участвовать 2/3 всех административно-территориальных единиц Украины.

В проекте закона отмечено, что на референдум можно будет вынести только один вопрос и он должен быть поставлен так, чтобы на него можно было четко ответить "да" или "нет", а голосование может быть в том числе и электронным.

Отметим, что также народные депутаты рассмотрели еще два проекта закона о референдуме — №2182 авторства депутатов фракции "Батькивщины" и №3177, поданный народными депутатами фракции "Оппозиционной платформы — За життя". Впрочем, обе эти законодательные инициативы не получили поддержку профильного парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, и были отклонены народными депутатами.

Ранее Delo.ua детально рассказывало о главных нормах и спорных моментах проекта закона о референдуме.