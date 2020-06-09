Зеленский подал неотложный законопроект о референдуме

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о референдуме.

Документ появился на сайте парламента 9 июля и имеет статус неотложного.

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Отметил, что ранее на сайте ВР уже был опубликован законопроект "О всеукраинском референдуме" — его вынесли на общественное обсуждение, которое продлилось до 18 марта. В тексте документа содержался перечень вопросов, которые могут стать предметом всеукраинского референдума.

Среди них были решения вопросов общегосударственного значения, утверждение законов о ратификации международных договоров, предусматривающих изменение территории Украины, прекращение действия законов Украины или отдельных их положений. Кроме того, на подобном плебисците могут утверждаться изменений в разделы I (Общие положения), III (Выборы. Референдум), XIII (Внесение изменений в Конституцию) Конституции.

А вот вопросы амнистии, налогов и бюджета указаны среди вопросов, не подлежащих рассмотрению на референдуме.

Зеленский подчеркивал в своей предвыборной программе, что первым его законопроектом будет закон "О народовластии". "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии", — уверял он.

Напомним, что осенью прошлого года президент заявлял, что вопрос возможности продажи земли сельхозназначения иностранным гражданам и компаниям также будет вынесен на всеукраинский референдум.