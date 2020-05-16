Закон о референдуме Рада может рассмотреть через несколько недель — спикер

Верховная Рада сможет рассмотреть законопроект о референдуме через несколько недель.

Законопроект уже направили на рассмотрение Венецианской комиссии, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире "Радио Свобода".

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По его словам, на этой неделе в Венецианскую комиссию направили законопроект об общенациональном референдуме. После рассмотрения в "Венецианке", законопроект внесут в Раду.

"Во вторник или в среду было подписано письмо к Венецианской комиссии, туда был направлен первый законопроект из этого пакета народовластия, это общенациональный референдум. Я надеюсь, что в ближайшее время, через несколько недель, сможем вынести его в зал Верховной Рады и рассмотреть", — заявил Разумков.

Ранее первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук сообщал, что в ВР подготовили законопроект о всеукраинском референдуме. При этом Стефанчук отметил, что документ еще требует доработки.

Как сообщалось, сначала в Верховной Раде предполагали, что законопроект об общенациональном референдуме внесут на рассмотрение народных депутатов в ноябре 2019 года.

Также Стефанчук рассказывал, что в парламенте разрабатывают около 8 законопроектов, которые касаются народовластия и проведения референдума.

Напомним, если бы референдум о вступлении Украины в НАТО проходил в начале июня 2019 года, то голоса граждан распределились бы таким образом: 63% — за, 37% — против.