В "Слуге народа" уверены в союзе с ОПЗЖ в местных советах (ВИДЕО)

Представители президентской партии "Слуга Народа" в городских, районных и областных советах после местных выборов 25 октября объединятся с представителями партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", поскольку "этого не избежать".

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в интервью информагентству "Единство".

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По его словам, избежать такого объединения будет невозможно, поскольку на востоке Украины есть регионы, где "будет значительная поддержка этой партии.

"Надо будет некую конструкцию (сотрудничество между партиями) выстраивать", — добавил он.

На вопрос, готовы ли "Слуги" объединяться с "Батькивщиной", Качура ответил: "Я думаю, что это может быть конструктивная работа".

При этом насчет объединения с "Голосом" депутат "имеет сомнения".

В то же время Качура отметил, что будет просить об исключении его из фракции, если "Слуга народа" объединится с "Европейской солидарностью". Он объяснил это тем, что политсила Петра Порошенко "является прямым оппонентом партии "Слуга Народа", и люди не будут воспринимать такое сотрудничество".

Также он видит возможным сотрудничество "национальных политических партий", каковой является и его политсила, с "локальными политическими партиями" в регионах.

Известно, что на местных выборах, которые состоятся 25 октября, граждане будут избирать депутатов городских, районных и областных советов. После того, как станут известны результаты выборов и количество мандатов, которое получит каждая из партий, по аналогии с Верховной Радой партии-победители будут создавать коалиции.

Как ожидается, местные выборы состоятся одновременно во всей Украине 25 октября. Тогда избиратели будут выбирать представителей местных органов власти и городских глав.

Эти выборы пройдут по новым правилам — приняты изменения в Избирательный кодекс. В частности, кандидаты в небольшом населенном пункте теперь должны прикрепиться к любой партии. Также создана гендерная квота.

Кроме того, появились залоги — в небольшом городке, где население не достигает 10 000 избирателей, кандидат должен внести залог в размере 940 грн.

Ранее Качура заявлял, что Украине придется договариваться с Россией о вакцине против коронавирусной инфекции COVID-19, если будет доказана ее эффективность.