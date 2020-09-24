Рейтинг парламентских партий падает. У "Слуги народа" уже 15,6%, — соцопрос

Условный барьер в 5% на местных выборах Украины, которые состоятся 25 октября 2020 года, преодолеют партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа — За Жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "За Майбутне".

Об этом свидетельствуют мониторинг местных выборов, которые провела социологическая группа "Рейтинг". Было орошено пять тысяч человек методом CATI (computer-assisted telephone interviews, телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования не превышает 1,4%.

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По данным социологов, постепенно растут позитивные ожидания от местных выборов. У трети респондентов есть надежда на положительные изменения в их городах и селах, половина считают, что ничего не изменится и только 7% настроены пессимистично. При этом 55% отмечают, что обязательно пойдут на избирательные участки.

Данные агрегированного рейтинга партий свидетельствуют, что больше 5% набирают: "Слуга народа" (15,6%), "ОПЗЖ" (11,5%), "ЕС" (11,0%) "Батькивщина" (8,0%) и "За будущее" (5,9%). Согласно исследованию, только за последнюю неделю парламентские партии потеряли в общей сложности потеряли 1,5% поддержки.

Если говорить о других политических силах, что за Радикальную партию Олега Ляшко готовы проголосовать 4,4% тех, кто пойдет на выборы и определился. "УДАР" мэра Киева Виталия Кличко поддержат 3,4%, ВО "Свободу" — 3,3%, партию Шария — 3%, "Голос" — 2,7%, "Наш край" та "Перемога Пальчевського" — по 2,4%, "Пропозицию" — 2,1%, "Силу и честь" — 1,5%, "Самопомощь" — 1,2%.

Напомним, что по данным опроса Киевского международного института социологии, который проводился с 12 по 16 сентября, если бы выборы в Верховную Раду проходили сейчас, то пропрезидентская политическая сила "Слуга народа" получила бы 21,5%. Второй оказалась бы "Европейская солидарность" (17,8%), а третьей — "Оппозиционная платформа — За жизнь" (16,3%).