Рейтинг Зеленского упал ниже 30%. Недовольны его работой 57% украинцев, — социологи

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то действующий президент Украины Владимир Зеленский получил бы 29% — такова доля тех, кто определился со своим выбором и готов участвовать в голосовании.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", которое проводилось с 3 по 6 сентября. Было опрошено две тысячи респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.

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Второе место занял бы представитель "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко, которого готовы поддержать 15,5% опрошенных. Далее идет пятый президент Петр Порошенко (14%), глава Всеукраинского объединения Юлия Тимошенко (9,3%) и лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (6,4%). А главы Радикальной партии Олега Ляшко, кандидата в мэры Киева от партии "Голос" Сергея Притулы и экс-премьер-министра Владимира Гройсмана по 3,6%.

Социологи также отмечают, что количество недовольных работой Зеленского превысило число довольных — 57% против 35%. Деятельностью спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 23%, недовольны — 55%. При этом работой премьер-министра Дениса Шмыгаля довольны только 14%, а не удовлетворены — 59%. В целом Кабмином довольны всего 11% (недовольных — 73%). Такой же показатель у парламента — работой Верховной Рады довольны 11%, а вот недовольны уже 76%.

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Напомним, что по результатам социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива, президенту Украины не доверяет 49% граждан, однако лидерство по уровню недоверия держит государственный аппарат (чиновники) в целом. Ему не доверяют 78% украинцев.