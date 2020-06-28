Политика 1 час назад

Рейтинг Зеленского обвалился до исторического минимума — СМИ

Рейтинг Зеленского за последние 9 месяцев упал более чем вдвое

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Если бы выборы президента Украины состоялись в июне 2020 года, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 25,3% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова, которые оказались в распоряжении OBOZREVATEL, но, по неизвестным причинам, не опубликованы на сайте центра.

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Как отмечает издание, рейтинг Зеленского за последние 9 месяцев упал более чем вдвое — еще в сентябре 2019 года за него отдали бы свои голоса 56,1% опрошенных.

При этом за пятого президента Украины Петра Порошенко сейчас проголосовали бы 11,1% украинцев, тогда как в сентябре прошлого года его поддерживали лишь 6,1%.

Сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко сейчас набрал бы 14,6% голосов (7,2% — в сентябре 2019-го), а лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко — 5,6% (4,3% — в сентябре).

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Не будут участвовать в выборах 11,4% опрошенных, не определились — 13,9%.

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в воскресенье, то за провластную партию "Слуга народа" проголосовали бы 20,5% украинцев. В сентябре 2019 года уровень поддержки партии достигал 51,3%.

ОПЗЖ сейчас получила бы 14% (6,4% — в сентябре), "Европейскую солидарность" — 10% (5,9%), "Батьківщину" — 5,7% (4,6%).

Другие партии не преодолели бы 5%-го проходного барьера.

Напомним, что в ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что если у него будет поддержка украинцев, то он подумает о возможности повторно баллотироваться на пост президента.

Ранее он утверждал, что руководить страной намерен только в течение одной каденции.

 

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