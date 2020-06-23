Разочаровавшиеся в Зеленском избиратели идут не к Порошенко, а к Бойко и Шарию — социолог

Избиратели, которые разочаровались в президенте Владимире Зеленском и партии "Слуга народа", преимущественно становятся сторонниками Юрия Бойко и "Оппозиционной платформы — За життя", а также повышают рейтинг "Партии Шария".

Об этом заявил генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) и профессор Киево-Могилянской академии Владимир Паниотто в интервью "Укринформу".

По словам эксперта, Зеленский является компромиссной фигурой и пытается угодить всем сторонам украинского политикума с тем, чтобы не терять свой рейтинг. Однако, это приводит к тому, что им не довольны ни проевропейские, ни пророссийские силы. И сейчас те 26% избирателей, которые, согласно исследованиями, разочаровались в Зеленском, преимущественно стали сторонниками сопредседателя фракции "Оппозиционной платформы — За життя" Юрия Бойко.

"Проблема в том, что снижение рейтинга Зеленского приводит к тому, что его голоса идут не "Голосу" или Порошенко (Петр Порошенко — №1 в списке партии "европейская солидарность" — Delo.ua). Все, что он теряет, получает, например, "Партия Шария", которая сейчас существенно повысила свой рейтинг и, по нашим данным, на грани прохождения в Верховную Раду", — сказал Паниотто.

В то же время, за счет падения рейтинга пропрезидентской "Слуги народа" свои позиции усилила и "Оппозиционная платформа — За життя".

Напомним, что в ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что если у него будет поддержка украинцев, то он подумает о возможности повторно баллотироваться на пост президента. Ранее он утверждал, что руководить страной намерен только в течение одной каденции.