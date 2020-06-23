Политика 60 минут назад

Разочаровавшиеся в Зеленском избиратели идут не к Порошенко, а к Бойко и Шарию — социолог

По данным социологов, те 26% избирателей, которые, согласно исследованиями, разочаровались в Зеленском, преимущественно стали сторонниками сопредседателя фракции "Оппозиционной платформы — За життя" Юрия Бойко

Падение рейтинга Зеленского идет на пользу Бойко и Шарию - социолог. Фото: Delo.ua Падение рейтинга Зеленского идет на пользу Бойко и Шарию - социолог. Фото: Delo.ua
Падение рейтинга Зеленского идет на пользу Бойко и Шарию - социолог. Фото: Delo.ua

Избиратели, которые разочаровались в президенте Владимире Зеленском и партии "Слуга народа", преимущественно становятся сторонниками Юрия Бойко и "Оппозиционной платформы — За життя", а также повышают рейтинг "Партии Шария".

Об этом заявил генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) и профессор Киево-Могилянской академии Владимир Паниотто в интервью "Укринформу".

Кратко и по делу в Telegram

По словам эксперта, Зеленский является компромиссной фигурой и пытается угодить всем сторонам украинского политикума с тем, чтобы не терять свой рейтинг. Однако, это приводит к тому, что им не довольны ни проевропейские, ни пророссийские силы. И сейчас те 26% избирателей, которые, согласно исследованиями, разочаровались в Зеленском, преимущественно стали сторонниками сопредседателя фракции "Оппозиционной платформы — За життя" Юрия Бойко.

"Проблема в том, что снижение рейтинга Зеленского приводит к тому, что его голоса идут не "Голосу" или Порошенко (Петр Порошенко — №1 в списке партии "европейская солидарность" — Delo.ua). Все, что он теряет, получает, например, "Партия Шария", которая сейчас существенно повысила свой рейтинг и, по нашим данным, на грани прохождения в Верховную Раду", — сказал Паниотто.

В то же время, за счет падения рейтинга пропрезидентской "Слуги народа" свои позиции усилила и "Оппозиционная платформа — За життя".

Читайте также:
Провал программы Шмыгаля: почему Верховная Рада оставила Кабмин в подвешенном состоянии?

Напомним, что в ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что если у него будет поддержка украинцев, то он подумает о возможности повторно баллотироваться на пост президента. Ранее он утверждал, что руководить страной намерен только в течение одной каденции.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Риелторы раскритиковали законопроект о регулировании рынка недвижимости
Риелторы раскритиковали законопроект о регулировании рынка недвижимости
Зеленский пообещал заплатить кафе за нарушение карантина в Хмельницком без решения суда
Зеленский пообещал заплатить кафе за нарушение карантина в Хмельницком без решения суда
Зеленский призвал мир не допустить возвращения России в G7
Зеленский призвал мир не допустить возвращения России в G7
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: Тарас Мороз (Молоко від фермера) и Юрий Прус (AFA) о решениях для бизнеса

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Паводки на Западной Украине: Прикарпатье и Буковину затопило (ФОТО)

  3. Фигурантка правительственного секс-скандала Клитина устроилась советником главы Укркосмоса

  4. Автогражданка уже в приложении "Дія": как работает, что дает

  5. В Raketa отреагировали на планы Rozetka выйти на рынок доставки

Загрузка...