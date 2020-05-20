Зеленский: мне одной каденции не хватит

Президент Владимир Зеленский допускает вариант, что будет повторно баллотироваться. По его словам, об этом он будет думать, если у него будет хорошая поддержка народа Украины. Но уже сейчас Зеленский признался, что одного президентского срока, на который он обещал прийти во время избирательной кампании, недостаточно для выполнения поставленных задач.

Об этом он заявил во время ежегодной пресс-конференции.

В частности, отвечая на вопрос журналистов о том, хватит ли ему времени в одной каденции, президент ответил: "Честно говоря, искренне — одной не хватит".

Однако в ответ на уточняющий вопрос о том, намерен ли он повторно баллотироваться в президенты, Зеленский ответил, что спустя год после выборов об этом говорить рано, но если у него будет поддержка народа — он об этом подумает.

"Работа сложная, никто "спасибо" не скажет. Но если будет большая поддержка народа, я смогу об этом думать, буду думать (баллотироваться ли повторно — Delo.ua)" — сказал президент.

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Напомним, что, согласно результатам исследования Социологической группы "Рейтинг", президент Владимир Зеленский — единственный украинский политик, которому доверяет чуть больше половины украинцев. В отношении к другим заметно преобладает недоверие. Но если бы президентские выборы в Украине состоялись сейчас, спустя год после того, как Зеленский был избран на пост, проголосовать за него были бы готовы 39,3% избирателей.

Отметим, что во время избирательной кампании в 2019 году Зеленский утверждал, что намерен пробыть на посту президента только одну каденцию — 5 лет.