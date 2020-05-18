Зеленский продолжает лидировать в рейтингах политиков — соцопрос

Единственный украинский политик, которому доверяет чуть больше половины украинцев, — президент Владимир Зеленский. В отношении к другим заметно преобладает недоверие. Но, если бы президентские выборы в Украине состоялись сейчас, спустя год после того, как Зеленский был избран на пост, проголосовать за него были бы готовы 39,3% избирателей.

Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 12-13 мая 2020 года.

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В частности, как определили социологи, Зеленский — единственный политик, у которого баланс доверия-недоверия общества позитивный — 57% против 37% соответственно. Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 25%, а не доверяют 33% респондентов, премьер-министру Денису Шмыгалю — доверяют только 14%, а 39% — нет. При этом более трети опрошенных не смогли оценить свой уровень доверия к Разумкову и Шмыгалю.

В отношении респондентов ко всем другим политикам заметно преобладает недоверие. В частности Юрию Бойко ("Оппозиционная платформа — За життя" доверяют 25%, не доверяют — 57%, Святославу Вакарчуку ("Голос") — 24% и 61% соответственно, Юлии Тимошенко ("Батькивщина") — 22% и 72%, Петру Порошенко ("Европейская солидарность") — 20% и 76%.

Согласно результатам опроса, если бы президентские выборы в Украине состоялись в ближайшее время, 39,3% опрошенных из числа тех, кто будет голосовать и определился с выбором, поддержали бы Зеленского.

13,9% респондентов на выборах поддержали бы Бойко, 13,3% — Порошенко, 8,6% — Тимошенко, 5,9% — Игоря Смешко ("Сила и честь"). Поддержка других кандидатов ниже 5%. Еще около 8% — не определились.

Как отмечают авторы исследования, почти так же, как и год назад, если бы во второй тур сегодня вышли Зеленский и Порошенко, то 75% среди избирателей поддержали бы действующего президента, а 25% — проголосовали за Порошенко. Подобные результаты были бы и в случае выхода во второй тур Бойко и Тимошенко.

Парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 34% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. Проголосовать за партию "Оппозиционная платформа — За життя" готовы 15,1%, "Европейскую солидарность" — 14,0%, "Батькивщину" — 9,2%, "Силу и честь" — 4,7% и "Радикальную партию" — 4,0%. Примерно по 3% избирателей готовы поддержать "Партию Шария", "Украинскую стратегию Гройсмана", "Свободу" и "Голос".

Напомним, что опрос, проведенный социологической службой Центра Разумкова в феврале 2020 года, показал, что рейтинг доверия украинцев к президенту, Кабмину и парламенту резко обвалился. Среди государственных и общественных институтов украинцы сейчас больше всего доверяют Вооруженным силам.