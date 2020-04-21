"Новое — не всегда лучшее": как эксперты оценивают первый год президентства Зеленского

Ровно год назад Владимир Зеленский победил на выборах Президента Украины. Во время второго тура, 21 апреля 2019 года, вчерашний актер и комик получил рекордную поддержку общества в 73% от проголосовавших, практически втрое опередив своего ключевого конкурента, пятого президента Петра Порошенко.

Корреспондент Delo.ua вместе с экспертами разбирались, каким оказался баланс успехов и провалов гаранта, а также можно ли говорить о росте его поддержки.

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Политолог Владимир Фесенко называет баланс удач и неудач шестого президента Украины скорее позитивным и называть его провальным, считает он, было бы некорректно. При этом, учитывая, что и сам Зеленский — фигура парадоксальная, его результаты за год весьма неоднозначны.

"Его конкретные достижения тесно связаны с проблемами и неудачами. Что ему удалось? Он в первый год реализовал главное общественное ожидание, связанное с ним: приход к власти новых лиц. Этого хотели, поэтому и проголосовали за Зеленского. Он, благодаря победе партии "Слуга народа" на досрочных парламентских выборах, смог реализовать приход новых лиц — на 80% новый парламент и на 90% правительство. Однако оказалось, что новое — не всегда лучшее. Зеленский это понял и пришел к выводу, что мало быть новым, надо быть более эффективным, ответственным и честным. Не всем новым лицам это удалось. Произошло разрушение мифов о новых лицах. Обновление было необходимым и своевременным, но стало очевидно, что нужна тщательная кадровая селекция", — объясняет эксперт.

И тут, по его словам, начинается другая проблема и одна из самых главных неудач Зеленского: неприятности с кадровой политикой. Фесенко обращает внимание, что президент пришел к власти без команды и опыта, а потому ошибки на этом поле были неизбежны, поскольку кадровый корпус формировался в спешке.

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"Проблема есть и в перспективе — президенту нужно думать над решением этой проблемы, в том числе и формировать кадровый резерв. Однако за этот год стало очевидно, что Зеленский — не слабый президент. За несколько месяцев он решил задачу, которая оказалась непосильной для большинства его предшественников: сконцентрировал власть в своих руках. И в принципе, большой позитив, что и президент, и правительство, и парламент не конкурируют между собой, а работают вместе. Единое действие высших государственных институций — такое бывало далеко не часто. Эффективность не самая высокая, но тем не менее обеспечение командного взаимодействия институтов — это позитивный результат", — говорит политолог и добавляет — здесь можно говорить об еще одном неоднозначном результате.

Зеленский, по его словам, попытался реализовать на практике радикальное решение всех проблем страны разом, что привело к так называемому "турборежиму". "Что удалось сделать? Некоторые из народных ожиданий 20 лет не могли осуществить: отмену депутатской неприкосновенности, закон об импичменте президента. Но это точечные решения, а вот сложные базовые проблемы (ту же коррупцию, низкую эффективность государственных институтов, проблему войны и мира) решить быстро не удалось", — подчеркнул Фесенко, еще раз акцентировав внимание, что баланс получился неоднозначным.

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Политолог объясняет — по целому ряду ситуаций видно, что были достигнуты конкретные результаты, сделаны попытки и есть продвижение вперед. В то же время в полной мере проблема не была решена. Среди конкретных примеров он также называет вопрос мира. Зеленскому удалось разблокировать переговорный процесс и достичь ряда локальных конкретных результатов: обмена военнопленными с Россией, возвращение моряков и политзаключенных. Появилась маленькая надежда на постепенное мирное урегулирование конфликта, что Фесенко связывает именно с активностью Зеленского.

"Мы видим, что президент РФ Владимир Путин стремится провалить этот процесс, но Зеленскому удалось провести и саммит нормандской четверки в Париже. Да и сам процесс переговоров двигается по его инициативе. Однако, опять же, в полной мере решить проблему мира не удалось. Тут Зеленский столкнулся с двумя ограничениями: с одной стороны Путин, который хочет навязать свой сценарий, с другой стороны — часть нашего общества и политиков, которые против любых компромиссов по Донбассу", — подытожил эксперт.

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А вот глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, оценивая экономические итоги прошедшего года, вынужден признать, что они практически полностью негативные: "Фактически уже со второго-третьего месяца президентства у нас началось падение промышленности, которое в конце 2019 года привело к большому невыполнению доходной части государственного бюджета и местных бюджетов. Ну, и с началом этого года, к сожалению, экономические тенденции только усугубились".

Новак обращает внимание — за год пришлось сменить два правительства, и это — один из критериев, по которому можно оценить негативные тенденции в экономике. Именно из-за них, по мнению эксперта, пришлось уволить Кабинет министров Алексея Гончарука, который проработал едва ли полгода. А вот действующее правительство он называет "правительством ликвидации последствий коронавируса".

"Если сравнить реакцию украинского правительства на кризис и то, как наш Кабмин собирается из нее выходить, с аналогичными антикризисными программами других государств, то, к сожалению, она гораздо менее конкретна и эффективна. Как с точки зрения поддержки субъектов хозяйствования, так и с точки зрения поддержки граждан Украины. Что же касается позитивных примеров за этот год, мне их сложно привести. И даже то, что должно было состояться. Конкретно, подписание новой программы с МВФ. Мы видим, что до сих пор новой программы нет. Условным позитивом можно назвать разве что сдвиг с мертвой точки вопрос внедрения рынка земли. Но все равно, до конца этот вопрос до сих пор не решен", — убежден Новак.

Отметим, что последние несколько дней некоторые представители команды президента в парламенте отмечают, что если сравнивать рейтинг Владимира Зеленского во время первого тура выборов весной 2019 года и нынешний, то поддержка Зеленского якобы "безусловно выросла". Так, например, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, со ссылкой на исследование КМИС, заявила, что "рейтинг не только упал, он вырос на 14-15%". Политаналитик Руслан Бортник в ответ на это отметил, что сторонникам президента "нравится самозаблуждаться".

Он говорит — если сравнивать рейтинги кандидата Зеленского за период декабрь-февраль 2019 года, то да, можно сказать, что они выросли. "Но если сопоставить эти рейтинги даже не со вторым туром, где было 73%, а просто с рейтингами президента, которые отмечались летом или осенью прошлого года, то мы увидим, что сегодня рейтинги президента просели минимум на треть. На пике они были в районе 65-75%. Сегодня опустились до 40-45%, возможно 50%, если судить по некоторым социологическим опросам. А потеря трети рейтинга за первый год президенства, в так называемый медовый период, это достаточно много", — говорит эксперт.

При этом он считает, что единый фронт "президент-парламент-правительство" аккумулирует это падение. По словам Бортника, социальный негатив, в большей части, направлен на две последние составляющие этой цепочки — Верховную Раду и Кабинет министров.

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"Скорее всего этот тренд продолжится. Немного внесла коррективы эпидемия коронавируса, когда политические вопросы отодвинулись в сторону. В какой-то мере это сыграло на руку власти, потому что это снизило динамику падения ее рейтинга. Но эта ситуация не продлится долго, и уже в мае, я думаю, мы увидим настоящие рейтинги власти, не деформированные проблемами эпидемии", — резюмирует эксперт.

Напомним, что опрос Киевского международного института социологии, проведенный с 27 по 30 марта методом телефонных интервью и с использованием компьютера, свидетельствует, что за март 2020 года количество тех, кто положительно относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому, уменьшилось на 2%. Социологи отмечали, что к Зеленскому позитивно относится 46% тех, а в феврале их было 48%. Нейтрально сегодня относятся к гаранту 33% (в феврале — 29%), а негативно — 21% (против 24%).

Напомним также, в своей инаугурационной речи 20 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов идти на непопулярные решения, терять свои рейтинги и свою популярность ради того, чтобы в Украине наступил мир.

Илья Требор, специально для Delo.ua