Зеленский подписал Закон об изменениях в госбюджет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год"", который Верховная Рада поддержала на внеочередном пленарном заседании 13 апреля года.

Как сообщает пресс-служба Офиса Президента Уукраины, изменения в государственный бюджет на текущий год внесены для оптимизации расходов в соответствии с внешними и внутренними вызовами, связанными с эпидемией коронавируса и мировым экономическим кризисом.

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Согласно закону, в составе госбюджета образуется Фонд борьбы с коронавирусом в объеме 64,7 млрд грн. Эти деньги будут направлены на первоочередные и приоритетные направления противодействия распространению COVID-19.

Кроме этого, в государственном бюджете дополнительно предусмотрено 15,8 млрд грн для доплат к зарплате медработникам, которые противостоят эпидемии. В общей сложности, расходы Министерства здравоохранения увеличиваются на 16,4 млрд грн.

Для поддержки наиболее уязвимых слоев населения во время эпидемии коронавируса, документ предусматривает 10,6 млрд грн на одноразовые доплаты к пенсиям. Расходы Министерства социальной политики увеличиваются на 19,5 млрд грн.

Для осуществления непредвиденных мероприятий в резервный фонд направлено дополнительно 3 млрд грн.

Расходы на строительство и ремонт дорог сохранены, поэтому программа "Большая стройка", которая улучшает украинскую инфраструктуру и создает новые рабочие места, будет продолжаться. На дорожную инфраструктуру в государственном бюджете заложено почти 70 млрд грн.

Также изменения в государственный бюджет не предусматривают сокращение расходов, направленных на обеспечение обороны и безопасности государства, поддержку агропромышленного комплекса.

Как известно, принятие банковского закона и изменений в государственный бюджет на 2020 год являются двумя ключевыми требованиями, которые Международный валютный фонд поставил Украине для подписания кредитной программы на $5-8 млрд.

Ранее среди требований было также принятие закона о рынке земли, который Рада приняла во втором чтении 31 марта.

Напомним, 11 апреля комитет Верховной Рады по вопросам бюджета утвердил проект изменений в государственный бюджет на 2020 год.