Большая стройка: в Киевской области до конца года появятся новые школы и детсады (ФОТО)

В рамках реализации программы Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" в Киевской области в этом году планируется реализовать строительство и реконструкцию ряда образовательных объектов.

Как сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации, до конца 2020 года в Киевской области должны появиться три школы, шесть детских садов и два спортивных объекта.

Среди них и дошкольное учебное заведение на 230 мест в селе Новые Петровцы Вышгородского района.

Реализация проекта "Строительство детского сада на 230 мест в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области" общей сметной стоимостью 102 млн 747,555 тысяч грн начата в 2017 году.

В этом селе проживает более 10 тысяч человек, из которых 650 — дети, поэтому возникла насущная необходимость в новом дошкольном учреждении, отмечают в ОГА.

На достройку учебного заведения в 2020 году предусмотрено 55,9 млн грн, из которых 25,6 млн грн выделяет Государственный фонд регионального развития, а остальные 30,3 млн грн будут выделены из сельского бюджета Новые Петровцы.

Строительная готовность объекта по состоянию на 17 апреля составляет 66%. Завершить работы планируется до конца 2020 года.

"Новый детский сад в Новых Петровцах ждут еще с 2017 года и, благодаря проекту Президента Украины "Большая стройка", область сможет завершить работы и сдать в эксплуатацию здание уже к концу этого года. Несмотря на карантинный режим, программа работает, работы на объекте активно продолжаются. И вскоре более 200 дошкольников смогут учиться в комфортных, а главное — безопасных условиях", — заявил временно исполняющий обязанности главы Киевской ОГА Василий Володин.

По словам заместителя главы облгосадминистрации Андрея Лешего, на сегодняшний день в области уже завершены три объекта, построенных благодаря программе "Большая стройка".

"На завершающей стадии строительство гимназии на 14 классов в Буче. Остальные объекты готовы в среднем на 50% и должны быть сданы до конца этого года", — отметил Леший.

Напомним, в прошлом году Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины в рамках финансирования из Государственного фонда регионального развития одобрило финансирование 277 проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта школ и детских садов на сумму более 2,5 млрд грн.