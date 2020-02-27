Недвижимость 20 минут назад

Верховный суд разрешил строить ЖК "Патриотика на озерах" в Киеве

Суд отменил решения о признании недействительным разрешения на строительство скандального ЖК на Осокорках

Верховный суд разрешил строить ЖК "Патриотика на озерах" в Киеве Верховный суд разрешил строить ЖК "Патриотика на озерах" в Киеве
ЖК "Патриотика на озерах". Фото: ЛУН

Верховный суд Украины отменил решения судов первой и апелляционной инстанции об отмене разрешения Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) на строительство жилого комплекса "Патриотика на озерах" на жилом массиве "Осокорки-Центральные" в Дарницком районе Киева, выданное ООО "Контактбудсервис" и ООО "Будэволюция".

Также суд направил дело на повторное рассмотрение, сообщила пресс-служба управляющего инвестициями в строительстве жилого массива банка "Аркада".

Указано, что такое решение Верховный суд вынес 26 февраля.

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"Разрешение на строительство ЖК "Патриотика на озерах — действует!.. Указанное решение означает, что повторное рассмотрение дела судом первой инстанции не будет препятствовать деятельности застройщика", — говорится в сообщении.

Ранее Шестой апелляционный административный суд удовлетворил жалобу ОО "Экопарк Осокорки" на решение Окружного админсуда Киева от 7 ноября 2018 года об отказе отменить разрешение ГАСИ на строительство ЖК "Патриотика на озерах", выданное ООО "Контактбудсервис" и ООО "Будэволюция".

Как сообщалось, в январе-2019 Киевский горсовет принял решение расторгнуть договор аренды с ООО "Контактбудсервис" — компанией-застройщиком жилого массива "Патриотика на озерах" в зеленой зоне на Осокорках в Дарницком районе Киева.

По данным на сайте управляющего инвестициями в строительстве жилого массива банка "Аркада", ЖМ "Патриотика на озерах" является географическим продолжением "Патриотики". Массив возводится между озерами Тяглое и Небреж.

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Проект "Патриотики на озерах" включает 43 жилых дома высотой 26-27 этажей, больницу, 3 школы, детсады (3 отдельно стоящих и 3и пристроенных), 2 торговых центра и дополнительную инфраструктуру.

Напомним, застройщик жилого комплекса "Патриотика на Озерах", который со скандалами возводится в столичном районе "Осокорки", проложил дорогу для своей тяжелой строительной техники над коллектором, что может привести к техногенной катастрофе.

Ранее Delo.ua в материале "Бетон и кровь Осокорков: Что происходит вокруг строительства ЖК "Патриотика на озерах" сообщало, что в 2005 году Киевсовет своим решением передал в аренду на 15 лет ООО "Контактбудсервис" пять земельных участков в Дарницком районе Киева, площадь которых составляет 176 га для застройки объектами жилищного и социально-бытового назначения. Застройщиком выступил банк "Аркада". 

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