Профильный комитет Рады утвердил изменения в госбюджет-2020

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета утвердил проект изменений в государственный бюджет на 2020 год.

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Европейская солидарность", член Комитета ВР по вопросам бюджета Алексей Гончаренко в Telegram.

"Бюджетный комитет утвердил проект изменений в госбюджет на 2020 год", — написал он в мессенджере.

По словам нардепа, по сравнению с внесенным Кабмином проектом утверждены следующие изменения:

- уменьшен фонд на борьбу с коронавирусом на 2 млрд грн, и теперь он предлагается в размере 64,9 млрд грн;

- восстановлена дотация аграриям в размере 4 млрд грн (Кабмин предлагал 2,5 млрд грн);

- добавлены 100 млн на строительство аэропорта Днепра (Кабмин предлагал 0);

- добавлены 21 млн грн на Украинский институт при МИД;

- добавлены 15 млн на национальный парк "Софиевка".

"Мое предложение ограничить зарплаты чиновников, депутатов, судей, руководителей госпредприятий и членов набсоветов госпредприятий 10 минимальными зарплатами (47 тысяч грн) не только сроком карантина, а до конца 2020-го года — набрало 3 голоса (Гончаренко и Лопушанский из фракции ЕС, и Крулько из "Батькивщины"), и не прошло. Таким образом, Бюджетный комитет поддержал предложение Кабмина ввести такое ограничение только на период карантина", — отметил Гончаренко.

Он уточнил, что против такого проекта изменений в госбюджет проголосовал только он.

Известно, что Комитет ВР по вопросам бюджета утром в субботу, 11 апреля, собрался на заседание для рассмотрения проекта изменений в Закон "о Государственном бюджете Украины на 2020 год".

На понедельник, 13 апреля, запланировано внеочередное пленарное заседание парламента, на котором депутаты, среди прочего, должны рассмотреть изменения в госбюджет-2020.

Как известно, принятие банковского закона и изменений в государственный бюджет на 2020 год являются двумя ключевыми требованиями, которые Международный валютный фонд поставил Украине для подписания кредитной программы на $5-8 млрд.

Ранее среди требований было также принятие закона о рынке земли, который Рада приняла во втором чтении 31 марта.