  • Главная
  • Политика и экономика
1 час назад

В Украине не будет дефолта, если МВФ не даст денег — Минфин

В Минфине не видят условий для проведения реструктуризации госдолга

В Украине не будет дефолта, если МВФ не даст денег — Минфин В Украине не будет дефолта, если МВФ не даст денег — Минфин
Сергей Марченко. Фото: из открытых источников

Без сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) дефолта в Украине не будет, однако будет очень сложно.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире телеканала "Украина".

Кратко и по делу в Telegram

По его словам, рисков для финансовой системы Украины очень много.

"Этот бюджет непростой. Если у нас будут ограниченные возможности заимствований, мы будем делать другие радикальные шаги. Сегодня мы надеемся на то, что парламент проявит добрую волю и примет необходимые законы", — сказал Марченко.

Он также заверил, что на сегодняшний день нет условий для проведения реструктуризации государственного долга Украины.

По словам министра, долговая нагрузка абсолютно контролируемая.

"Нет необходимых условий для проведения реструктуризации. Долговая нагрузка абсолютно контролируемая. Мы прекрасно понимаем, что сейчас происходит. У нас на завершающей стадии переговоры с Международным валютным фондом, мы ожидаем кредитную поддержку Всемирного банка, Европейской комиссии", − отметил Марченко.

Читайте также:
Блокируют принятие: к "антиколомойскому" закону подали рекордное количество правок

Напомним, Министерство финансов Украины согласовало основные показатели изменений в государственный бюджет на 2020 год с Международным валютным фондом.

МВФ ожидает окончательного принятия Верховной Радой закона о банках и внесении изменений в госбюджет.

Как известно, проект изменений в государственный бюджет сейчас дорабатывается в профильном парламентском комитете. В проект заложен дефицит на уровне 298 млрд, или 7,5% ВВП.

31 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности ("антиколомойский закон"). Этот документ должен сделать невозможным возвращение национализированного "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому.

Перед этим Верховная Рада одобрила закон о рынке земли с июля 2021 года, ограничив размер владения 100 га для физлиц.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Глава МВФ считает нынешний кризис хуже Великой депрессии
Глава МВФ считает нынешний кризис хуже Великой депрессии
Минфин Украины вновь отказался от размещения ОВГЗ
Минфин Украины вновь отказался от размещения ОВГЗ
В "антиколомойский закон" внесли более 5000 поправок — Арахамия
В "антиколомойский закон" внесли более 5000 поправок — Арахамия
Загрузка...
Новое видео
Range Rover Evoque — женский автомобиль: правда или миф?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Жители США в суде требуют от Китая $1,2 трлн компенсаций за коронавирус

  3. В Украине не будет дефолта, если МВФ не даст денег — Минфин

  4. СБУ открыла уголовное производство на главу Николаевской ОГА Стадника

  5. В МАУ объяснили, почему не возвращают деньги за отмененные рейсы: "Мы рассчитываем на них"

Загрузка...