В Украине не будет дефолта, если МВФ не даст денег — Минфин

Без сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) дефолта в Украине не будет, однако будет очень сложно.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире телеканала "Украина".

По его словам, рисков для финансовой системы Украины очень много.

"Этот бюджет непростой. Если у нас будут ограниченные возможности заимствований, мы будем делать другие радикальные шаги. Сегодня мы надеемся на то, что парламент проявит добрую волю и примет необходимые законы", — сказал Марченко.

Он также заверил, что на сегодняшний день нет условий для проведения реструктуризации государственного долга Украины.

По словам министра, долговая нагрузка абсолютно контролируемая.

"Нет необходимых условий для проведения реструктуризации. Долговая нагрузка абсолютно контролируемая. Мы прекрасно понимаем, что сейчас происходит. У нас на завершающей стадии переговоры с Международным валютным фондом, мы ожидаем кредитную поддержку Всемирного банка, Европейской комиссии", − отметил Марченко.

Напомним, Министерство финансов Украины согласовало основные показатели изменений в государственный бюджет на 2020 год с Международным валютным фондом.

МВФ ожидает окончательного принятия Верховной Радой закона о банках и внесении изменений в госбюджет.

Как известно, проект изменений в государственный бюджет сейчас дорабатывается в профильном парламентском комитете. В проект заложен дефицит на уровне 298 млрд, или 7,5% ВВП.

31 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности ("антиколомойский закон"). Этот документ должен сделать невозможным возвращение национализированного "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому.

Перед этим Верховная Рада одобрила закон о рынке земли с июля 2021 года, ограничив размер владения 100 га для физлиц.