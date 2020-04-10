В 2019 году госбюджет недополучил 43 млрд грн — Счетная палата

Из-за низкого качества макроэкономического прогнозирования недопоступления государственного бюджета в 2019 году составили 43 млрд грн.

Как заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, некачественный прогноз привел к значительным отклонениям отдельных фактических от прогнозных макропоказателей. Речь идет прежде всего об обменном курсе гривни, росте импорта и цен, передает пресс-служба ведомства.

"В IV квартале были внесены изменения в закон о государственном бюджете на 2019 год и уменьшены объемы доходов общего фонда на 20 млрд грн и расходов на 22 млрд грн. Но несмотря на это государственный бюджет не выполнен как по доходам на 38 млрд грн (3,7%), так и по расходам на 54 млрд грн (4,8%)", — отметил Пацкан.

Плановые показатели доходов, администрируемых Государственной таможенной службой, заявляют в Счетной палате, не выполнены на 29 млрд грн (7,3%), Государственная налоговая служба перевыполнила план на 2,3 млрд грн (0,5%) за счет того, что по решению Правительства государственные предприятия уплатили в бюджет часть прибыли, которую должны были перечислить до 1 июля 2020 года.

По мнению Пацкана, план расходов не выполнен из-за принятия неэффективных управленческих решений, отсутствия надлежащего планирования, низкой исполнительской дисциплины участников бюджетного процесса. Он напомнил, что уже в январе 2019 года вносились изменения в помесячную роспись общего фонда, а в ноябре — декабре, уже после существенных уточнений бюджетных назначений.

По подсчетам Счетной палаты, правительство приняло 29 решений о перераспределении назначений между отдельными бюджетными программами и это свидетельствует о ненадлежащем планировании расходов.

Пацкан отметил, что в 2019 году уменьшился объем предоставленных из государственного бюджета субвенций местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и первичную медицинскую помощь населению, поскольку эти расходы осуществлялись частично из государственного бюджета. По его словам, из-за этого уменьшилась доля расходов местных бюджетов без трансфертов в государственный бюджет в расходах сводного бюджета.

"Который год подряд продолжается длительное утверждение порядков и условий предоставления, распределений отдельных субвенций между местными бюджетами и внесение изменений в эти распределения в декабре. Из-за этого субвенция на осуществление мероприятий социально-экономического развития отдельных территорий была предоставлена на 1,8 млрд грн (38%) меньше плана. На конец года на счетах местных бюджетов остатки неиспользованных средств отдельных субвенций были в сумме 5 млрд гривень. Это свидетельствует о низкой исполнительской дисциплине как центральных, так и местных органов власти и органов местного самоуправления", — подчеркнул Пацкан.

Также он добавил, что даже уменьшенный на 16 млрд грн (до 0,7 млрд грн) план поступлений в государственный бюджет от приватизации имущества не выполнен на 0,2 млрд грн (21%). По словам Пацкана, эти недопоступления снова, как и в предыдущие годы, были замещены заимствованиями.

Напомним, в конце марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины закончил предварительную работу над изменениями в государственный бюджет, в котором сохранили расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование.