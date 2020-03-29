Финансы 1 час назад

Кабмин закончил работу над госбюджетом — Шмыгаль

По словам главы правительства, расходы госбюджета будут направлены на удовлетворение потребностей людей

Кабмин закончил работу над госбюджетом — Шмыгаль Кабмин закончил работу над госбюджетом — Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: РБК

Кабинет министров Украины закончил предварительную работу над изменениями в государственный бюджет, в котором сохранили расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование.

Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Закончили предварительную работу над изменениями в Госбюджет. Это был сложный процесс, но именно этого требуют сложные времена. Что имеем в итоге: несмотря ни на что, расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование — сохранены", — написал глава Кабмина.

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По его словам, расходы Стабилизационного фонда будут направлены на следующие цели:

– дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, которые непосредственно задействованы в борьбе с коронавирусной болезнью;

– пособие пенсионерам;

– выплаты украинцам, которые из-за распространения болезни и противоэпидемические мероприятия потеряли работу;

– предоставление финансовой помощи отечественному бизнесу.

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Он добавил, что проинформирует общественность о деталях после утверждения проекта изменений в бюджет Кабинетом Министров.

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что проект изменений Кабинета министров в государственный бюджет на 2020 год не является окончательным.

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