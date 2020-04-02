Президент за время карантина потерял 2% поддержки, — Соцопрос

За месяц количество тех, кто положительно относится к президента Украины Владимиру Зеленскому уменьшилось на 2 %.

Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии, проведенный с 27 по 30 марта методом телефонных интервью, с использованием компьютера. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

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Социологи отмечают, что к Зеленскому позитивно относится 46% тех, кто знает, кто это. В феврале их было 48%. Нейтрально сегодня относятся к гаранте 33% (в феврале — 29%), а негативно — 21% (против 24%). Кроме того, среди тех, кто знает премьер-министра Дениса Шмыгаля, к нему положительно относятся 11%, нейтрально — 65%, а негативно — 25%. К спикеру Верховной Рады позитивно относятся 29% из тех, кто знает политики (в феврале — 28%), нейтрально — 51% (в феврале 51%), негативно — 21% (22%).

А вот число тех, кто хорошо оценивает работу главы Офиса президента Андрея Ермака за месяц упало вдвое — с 12% до 6%. Нейтрально к Ермаку относятся 56% (было 57%), а негативно — 38% (31%).

Напомним, ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос у себя на странице в Facebook опубликовал видеозаписи, на которых, предположительно, брат Андрея Ермака ведет переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти. На видеозаписях видны даты съемки — 20 августа, 16 и 23 сентября, 3 октября 2019 года. Среди предложенных должностей звучали посты в Киевской таможне, Министерстве инфраструктуры и Укрзализныце. Помимо этого, в разговорах упоминались телеканал "Украина" и Национальный комплекс "Экспоцентр Украины".

В ответ на это глава Офиса президента отметил — 29 марта он подаст заявления в Службу безопасности и Государственного бюро расследований.

"Хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались у Гео Лероса", — отметил глава ОП.

По словам Ермака, его брат Денис с 2014 года ездил в зону боевых действий как доброволец, и его "хорошо знает и уважает сообщество добровольцев и ветеранов".

В понедельник, 30 марта, Лерос сообщил, что Специальная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного коррупционного преступления, во время назначения лиц в органы госвласти. При этом народный депутат отметил, что Государственное бюро расследований "возбудило уголовное дело по 4 статьям". Две из них касаются вмешательства в работу госдеятеля и разглашение гостайны, повлекшее тяжкие последствия. При этом адвокат, который представляет Лероса, Маси Найем опубликовал переписку из прокурорского чата, где сотрудникам прокуратуры якобы спускают задачу придумать на народного депутата "что-то по муралам". Уже в среду, 1 апреля, Лерос сообщил, что по адресу его проживания приехали сотрудники СБУ.

Отметим, что сам Лерос, в рамках проектов City-Art и Art United Us, создал около 70 муралов по всей Украине. Он также выступал куратором проекта Министерства информационной политики "More than us", в рамках которого были созданы 8 муралов. На эти цели было выделено около 3,6 млн грн, однако позже оказалось, что иностранные художники рисовали их бесплатно.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, 31 марта, отреагировал на обвинения, связав появление пленок с попыткой сорвать внеочередное заседание парламента, состоявшееся 30 марта, чтобы привести страну к дефолту.