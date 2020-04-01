Денис Ермак рассказал, что происходит на скандальных пленках Лероса: "Имею на это право!"

Брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис отреагировал на появление пленов, на которых он якобы торгует государственными должностями. По его словам, эти "торпеды" подкладывали с целью атаковать его брата Андрея Ермака, который "мешает определенным олигархам и российским спецслужбам".

Об этом сам Денис Ермак написал у себя на странице в Facebook.

"Я встречался и встречаюсь со многими людьми в рамках моей общественной работы. И имею на это право! Да, Андрей, мой родной брат, — председатель Офиса президента. Но если мой брат во власти — я не имею права осуществлять свои права как гражданина? Считаю, что имею на это право", — отметил он.

Он добавил, что по закону он — свободный гражданин, который имеет право встречаться с кем угодно, знакомиться с идеями граждан, их проектами и брать на рассмотрение их резюме. "Я не чиновник и у меня есть общественная организация "Украинское бюро национального развития", которое занимается разработкой, научными адаптациями проектов, связанных с экономикой и соционикой. На пленках я встречаюсь с разными людьми, которые предлагают разные проекты и идеи, а также освещают существующие проблемы и коррупционные схемы, которые есть в соответствующих структурах", — говорит Ермак.

При этом брат главы ОП подчеркнул — ему неизвестно, кто записывал пленки и уточняет, что из них сделали "нарезку с вырванным контекстом". Он объяснил, что, например на одной из пленок записана встреча 20 августа 2019 года, на которой он обговаривает проект новой программы Госгеокадастра и инфраструктурные проекты. Денис Ермак говорит, что его уговаривали встретиться хотя бы с одним представителем одесских бизнесменов для обсуждениях их участия в проекте. "К сожалению не получилось, потому что правительство Гончарука (экс-премьер-министр Алексей Гончарук — Delo.ua) не заинтересовалось проектом, на который мы потратили год времени и много собственных средств", — добавляет Ермак.

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Кроме того, Ермак объясняет, что на других записях обсуждается конкурс на главу одной из районных госадминистраций, который, по его мнению должен занять военный человек, а также проекты инвесторов, которые планировали ежемесячные инвестиции в отрасль авиастроения.

"Три пленки от 30 сентября 2019-го — обсуждает то, что человек, который предлагает свою программу оцифровки данных Госгеокадастра, должен идти, согласно закону, на конкурс, вопреки тому, что мы его программу презентовали в силовых структурах", — добавил он.

Напомним, ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос у себя на странице в Facebook опубликовал видеозаписи, на которых, предположительно, брат Андрея Ермака ведет переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти. На видеозаписях видны даты съемки — 20 августа, 16 и 23 сентября, 3 октября 2019 года. Среди предложенных должностей звучали посты в Киевской таможне, Министерстве инфраструктуры и Укрзализныце. Помимо этого, в разговорах упоминались телеканал "Украина" и Национальный комплекс "Экспоцентр Украины".



В ответ на это глава Офиса президента отметил — 29 марта он подаст заявления в Службу безопасности и Государственного бюро расследований.



"Хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались у Гео Лероса", — отметил глава ОП.



По словам Ермака, его брат Денис с 2014 года ездил в зону боевых действий как доброволец, и его "хорошо знает и уважает сообщество добровольцев и ветеранов".

В понедельник, 30 марта, Лерос сообщил, что Специальная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного коррупционного преступления, во время назначения лиц в органы госвласти. При этом народный депутат отметил, что Государственное бюро расследований "возбудило уголовное дело по 4 статьям". Две из них касаются вмешательства в работу госдеятеля и разглашение гостайны, повлекшее тяжкие последствия. При этом адвокат, который представляет Лероса, Маси Найем опубликовал переписку из прокурорского чата, где сотрудникам прокуратуры якобы спускают задачу придумать на народного депутата "что-то по муралам". Уже в среду, 1 апреля, Лерос сообщил, что по адресу его проживания приехали сотрудники СБУ.



Отметим, что сам Лерос, в рамках проектов City-Art и Art United Us, создал около 70 муралов по всей Украине. Он также выступал куратором проекта Министерства информационной политики "More than us", в рамках которого были созданы 8 муралов. На эти цели было выделено около 3,6 млн грн, однако позже оказалось, что иностранные художники рисовали их бесплатно.



Глава Офиса президента Андрей Ермак, 31 марта, отреагировал на обвинения, связав появление пленок с попыткой сорвать внеочередное заседание парламента, состоявшееся 30 марта, чтобы привести страну к дефолту.