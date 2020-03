Ермак связал скандальные пленки Гео Лероса с попыткой подвести Украину к дефолту

Глава Офиса президента Андрей Ермак связывает появление пленок, на которых якобы его брат торгует государственными должностями, с попыткой сорвать внеочередное заседание парламента, состоявшееся 30 марта, чтобы привести страну к дефолту.

Об этом он заявил во время брифинга 31 марта.

"Я рассматриваю появление этих пленок в воскресенье, за день до внеочередного заседания парламента, на котором рассматривались очень важные вопросы. Все видели, что там происходило. Все видели, кто что там делал, чтобы это не произошло, делал все, чтобы Украина оказалась на пороге дефолта и никогда не приняла очень важные для нее законы", — отметил он.

Кроме того, Ермак назвал народного депутата из фракции "Слуга народа" Гео Лероса, опубликовавшего пленки, инструментом, который используют люди, борющиеся не только с самим Ермаком, но и с украинской властью в целом и командой президента в частности. "Я остановил попытки этого господина (Лероса — Delo.ua) обманным путем назначить на пост в одном из министерств на должность замминистра человека из прошлой власти. При этом сначала нам этого человека предлагали назначить в КГГА, это было одно из последних решений правительства Гончарука (экс-премьер-министра Алексея Гончарука — Delo.ua)", — отметил Ермак, назвав произошедшее попыткой демонизировать его, как руководителя Офиса президента.

Напомним, ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос у себя на странице в Facebook опубликовал видеозаписи, на которых, предположительно, брат Андрея Ермака ведет переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти. На видеозаписях видны даты съемки — 20 августа, 16 и 23 сентября, 3 октября 2019 года. Среди предложенных должностей звучали посты в Киевской таможне, Министерстве инфраструктуры и Укрзализныце. Помимо этого, в разговорах упоминались телеканал "Украина" и Национальный комплекс "Экспоцентр Украины".

В ответ на это глава Офиса президента отметил — 29 марта он подаст заявления в Службу безопасности и Государственного бюро расследований.

"Хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались у Гео Лероса", — отметил глава ОП.

По словам Ермака, его брат Денис с 2014 года ездил в зону боевых действий как доброволец, и его "хорошо знает и уважает сообщество добровольцев и ветеранов".

В понедельник, 30 марта, Лерос сообщил, что Специальная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного коррупционного преступления, во время назначения лиц в органы госвласти. При этом народный депутат отметил, что Государственное бюро расследований "возбудило уголовное дело по 4 статьям". Две из них касаются вмешательства в работу госдеятеля и разглашение гостайны, повлекшее тяжкие последствия. При этом адвокат, который представляет Лероса, Маси Найем опубликовал переписку из прокурорского чата, где сотрудникам прокуратуры якобы спускают задачу придумать на народного депутата "что-то по муралам".

Отметим, что сам Лерос, в рамках проектов City-Art и Art United Us, создал около 70 муралов по всей Украине. Он также выступал куратором проекта Министерства информационной политики "More than us", в рамках которого были созданы 8 муралов. На эти цели было выделено около 3,6 млн грн, однако позже оказалось, что иностранные художники рисовали их бесплатно.