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Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1575-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 17 июня 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2026 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 237 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 94 авиационных удара, сбросив 287 управляемых авиационных бомб. Кроме того, применил 9872 дрона-камикадзе и осуществил 2800 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Вражеские авиационные удары на Сумщине получили населенные пункты Суходол, Лужки, Малая Слободка, Уланово.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одиннадцать районов сосредоточения живой силы противника, три артиллерийских системы и один пункт управления.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес четырех авиационных ударов с применением девяти управляемых авиационных бомб и совершил 49 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Охримовка, Гранов, Избицкое, Зыбино.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2026 года

На Купянском направлении наши защитники остановили четыре попытки врага продвинуться в сторону населенных пунктов Подолы и Боровская Андреевка.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2026 года

На Лиманском направлении враг двадцать раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Заречное, Андреевка, Дробышево, Лиман, Диброва, Озерное и в сторону Шейковки, Новоегоровки, Твердохлебового.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2026 года

На Славянском направлении противник штурмовал тринадцать раз в районах Калеников, Закотного и в сторону населенных пунктов Резниковка, Кривая Лука, Николаевка, Рай-Александровка.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2026 года

На Краматорском направлении враг совершил одно штурмовое действие вблизи города Часов Яр.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2026 года

На Константиновском направлении оккупанты совершили пятнадцать атак вблизи населенных пунктов Клебан-Бык, Плещеевка, Иванополья, Ильиновка и в направлении Константиновки, Николаяполья, Долгой Балки.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили сорок штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Котлино, Удачное и в сторону Дорожного, Васильевки, Филиала, Нового Шахматного, Свободного, Кучерового Яра, Белицкого, Никаноровки, Нового.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2026 года

На Александровском направлении противник атаковал два раза в районе Вороного.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2026 года

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 29 атак в районах населенных пунктов Рыбное, Солодкое, Луговское, Новоселовка и в сторону Доброполья, Воздвижовки, Цветочного, Волшебного.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники пресекли пять попыток противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Степное и Малые Щербаки.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2026 года

На Приднепровском направлении за прошлые сутки захватчики активности не проявляли.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько