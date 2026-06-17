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Карта бойових дій в Україні на 17 червня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1575-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 17 червня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 17 червня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 17 червня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 17 червня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 17 червня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 17 червня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 17 червня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 17 червня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 17 червня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 17 червня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 17 червня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 17 червня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 17 червня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 17 червня 2026 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 17 червня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 237 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 94 авіаційних ударів, скинувши 287 керованих авіаційних бомб. Крім того, застосував 9872 дрони-камікадзе та здійснив 2800 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Ворожих авіаційних ударів на Сумщині зазнали населені пункти Суходіл, Лужки, Мала Слобідка, Уланове.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одинадцять районів зосередження живої сили противника, три артилерійські системи та один пункт управління.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав чотирьох авіаційних ударів із застосуванням дев'яти керованих авіаційних бомб та здійснив 49 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 17 червня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Охрімівка, Гранів, Ізбицьке, Зибине.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 17 червня 2026 року

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили чотири спроби ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Подоли та Борівська Андріївка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 17 червня 2026 року

На Лиманському напрямку ворог двадцять разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Зарічне, Андріївка, Дробишеве, Лиман, Діброва, Озерне та в бік Шийківки, Новоєгорівки, Твердохлібового.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 17 червня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував тринадцять разів у районах Калеників, Закітного та в бік населених пунктів Різниківка, Крива Лука, Миколаївка, Рай-Олександрівка.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 17 червня 2026 року

На Краматорському напрямку ворог здійснив одну штурмову дію поблизу міста Часів Яр.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 17 червня 2026 року

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили п'ятнадцять атак поблизу населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка та в напрямку Костянтинівки, Миколайпілля, Довгої Балки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 17 червня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили сорок штурмових дій агресора в районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Котлине, Удачне та в бік Дорожнього, Василівки, Філії, Нового Шахового, Вільного, Кучерового Яру, Білицького, Никанорівки, Нового Донбасу.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 17 червня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник атакував два рази в районі Вороного.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 17 червня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 29 атак у районах населених пунктів Рибне, Солодке, Лугівське, Новоселівка та в бік Добропілля, Воздвижівки, Цвіткового, Чарівного.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 17 червня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили п'ять спроб противника просунутися вперед у районах населених пунктів Степове та Малі Щербаки.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 17 червня 2026 року

На Придніпровському напрямку минулої доби загарбники активності не проявляли.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 17 червня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько