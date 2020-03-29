Политика 5 часов назад

"Слуга народа" обвинил главу офиса Зеленского в торговле государственными должностями

Глава Офиса Президента в ответ заявил, что подаст заявления в СБУ и ГБР за "клевету"

"Слуга народа" обвинил главу офиса Зеленского в торговле государственными должностями "Слуга народа" обвинил главу офиса Зеленского в торговле государственными должностями
Андрей Ермак. Фото: 5 канал

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос на своей странице в Facebook опубликовал видеозаписи, на которых, вероятно, брат главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака ведет переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти.

"Видеодоказательство, как Ермак через своего брата "барыжит" государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонки, ну и, конечно, заработок на государстве", — написал Лерос.

На видеозаписях видны даты съемки — 20 августа, 16 и 23 сентября, 3 октября 2019 года.

Кратко и по делу в Telegram

Так, среди предложенных должностей звучали Киевская таможня, Министерство инфраструктуры и Укрзализныця. Кроме этого, в разговорах говорилось о телеканале "Украина" и Национальном комплексе "Экспоцентр Украины".

Читайте также:
Скандал в Раде из-за Ермака: на сколько частей может распасться фракция "Слуга народа"

"Андрей Борисович, ты враг Украины и тебе лучше уйти, пока по-хорошему. PS Андрей Борисович, не спеши отказываться от брата, это еще не все", — отметил нардеп.

В свою очередь, в ответ на это Ермак у себя на странице в соцсети сообщил, что сегодня же, 29 марта, подаст заявления в Службу безопасности и Государственного бюро расследований.

"Я хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались у Гео Лероса", — отметил глава ОП.

По словам Ермака, его брат Денис с 2014 года ездил в зону боевых действий как доброволец, и его "хорошо знает и уважает сообщество добровольцев и ветеранов".

"@Geo Leros, и ты сам, и я, и люди, которые понимают ситуацию, знают зачем и в чьих интересах ты все это делаешь и пишешь. Я прямо говорил тебе во время наших последних встреч, при свидетелях, повторю и здесь. Если говорить о "красных линиях", по которым начинается моральная деградация личности, то это точно они. И ты их перешел. Очень жаль, что личные интересы для тебя оказались важнее общую цель, с которой партия "слуги народа" шла на выборы — сделать Украину лучше", — ответил нардепу Ермак.

Напомним, в феврале глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком.

 

 

 

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Партия "Слуга народа" осталась без госфинансирования из-за коронавируса
Партия "Слуга народа" осталась без госфинансирования из-за коронавируса
У народного депутата от "Слуги народа" подтвердили коронавирус
У народного депутата от "Слуги народа" подтвердили коронавирус
Нардепа от "Слуги народа" госпитализировали после позитивного теста на коронавирус
Нардепа от "Слуги народа" госпитализировали после позитивного теста на коронавирус
Загрузка...
Новое видео
Алексей Ильяш, Davinchi: Почему нужно не бояться быстро менять стратегию

Новости дня

  1. Банк Ахметова еще не решил, выплачивать ли дивиденды своим вкладчикам

  2. Зараженные коронавирусом зафиксированы по всей Украине, кроме Николаевщины — Ляшко

  3. В Киеве ограничили предоставление стоматологических услуг

  4. "Слуга народа" обвинил главу офиса Зеленского в торговле государственными должностями

  5. Вопреки ожиданиям 82% онлайн-бизнеса ощутили падение во время карантина — исследование

Загрузка...