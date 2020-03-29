"Слуга народа" обвинил главу офиса Зеленского в торговле государственными должностями

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос на своей странице в Facebook опубликовал видеозаписи, на которых, вероятно, брат главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака ведет переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти.

"Видеодоказательство, как Ермак через своего брата "барыжит" государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонки, ну и, конечно, заработок на государстве", — написал Лерос.

На видеозаписях видны даты съемки — 20 августа, 16 и 23 сентября, 3 октября 2019 года.

Так, среди предложенных должностей звучали Киевская таможня, Министерство инфраструктуры и Укрзализныця. Кроме этого, в разговорах говорилось о телеканале "Украина" и Национальном комплексе "Экспоцентр Украины".

"Андрей Борисович, ты враг Украины и тебе лучше уйти, пока по-хорошему. PS Андрей Борисович, не спеши отказываться от брата, это еще не все", — отметил нардеп.

В свою очередь, в ответ на это Ермак у себя на странице в соцсети сообщил, что сегодня же, 29 марта, подаст заявления в Службу безопасности и Государственного бюро расследований.

"Я хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались у Гео Лероса", — отметил глава ОП.

По словам Ермака, его брат Денис с 2014 года ездил в зону боевых действий как доброволец, и его "хорошо знает и уважает сообщество добровольцев и ветеранов".

"@Geo Leros, и ты сам, и я, и люди, которые понимают ситуацию, знают зачем и в чьих интересах ты все это делаешь и пишешь. Я прямо говорил тебе во время наших последних встреч, при свидетелях, повторю и здесь. Если говорить о "красных линиях", по которым начинается моральная деградация личности, то это точно они. И ты их перешел. Очень жаль, что личные интересы для тебя оказались важнее общую цель, с которой партия "слуги народа" шла на выборы — сделать Украину лучше", — ответил нардепу Ермак.

Напомним, в феврале глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком.