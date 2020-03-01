Ермак в Минске провел переговоры с замглавы администрации Путина

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в переговорах также приняли участие представители украинской и российской делегаций.

Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о котором договорились лидеры "Нормандской четверки" на саммите в Париже в декабре 2019 года.

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По информации Офиса Президента Украины, Ермак отметил о намерении провести следующий трек обмена в марте.

"Участники встречи отметили необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандской формате", — говорится в сообщении.

Напомним, в конце января помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении".

По данным главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, украинским направлением в администрации президента вместо Суркова займется бывший вице-премьер Дмитрий Козак, который включен в санкционные списки США и Евросоюза из-за позиции по Крыму (курировал в правительстве России вопросы, связанные с временно оккупированной Республикой Крым и Севастополем), с марта 2014 года зафиксирован на сайте "Миротворец".