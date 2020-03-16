Скандал в Раде из-за Ермака: на сколько частей может распасться фракция "Слуга народа"

Коронавирусный карантин зацепил и Верховную Раду, которая на этой неделе должна была закончить работу над земельной реформой. Спикер парламента Дмитрий Разумков на согласительном совете 16 марта отметил — до 3 апреля народные депутаты уйдут работать в комитетах, а от голосований в сессионном зале пока откажутся. Две пленарные недели (с 17 по 20 марта и с 31 марта по 3 апреля) перенесут на более поздний срок, а единственным исключением станет внеочередное заседание, предварительно запланированное на 8:00 вторника, 17 марта. На нем рассмотрят законопроект о борьбе с коронавирусом.

В то же время, прошлая неделя оставила в монобольшинстве Верховной Рады тлеющий конфликт — 11 марта в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы. Глава Офиса президента Андрей Ермак договорился о создании Консультационного совета по решению политических вопросов мирного урегулирования на Донбассе. Заниматься орган будет "осуществлением диалога и консультаций, а также выработкой предложений по проектам политических и правовых решений". Заработать он должен с 25 марта.

Однако многих смутил не сам факт создания совета. В его состав войдут 10 представителей от Украины и еще столько же от ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области). У всех, при этом, будет право решающего голоса. Дополнят двадцатку по одному делегату от ОБСЕ, Германии, Франции и РФ. У каждого из этой четверки будет право совещательного голоса. Такое положение дел не устроило, в том числе, представителей фракции "Слуга народа" — 60 ее представителей обратились к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить создания совета.

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"Мы не можем не заметить одобренное представителями Украины в рамках Трехсторонней контактной группы решение о создании Консультативного совета в рамках политической подгруппы. Тревогу вызывает тот факт, что в создаваемый совет войдут на равных правах представители Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, как стороны консультаций. В соответствии с законодательством Украины, на временно оккупированной территории Украины, узурпировав выполнение властных функций, действуют оккупационные органы власти Российской Федерации", — объясняет позицию недовольных народный депутат от "СН" Виталий Безгин.

Политолог Владимир Фесенко объясняет, почему прямые переговоры с представителями оккупационных властей невозможны. По словам эксперта, если это произойдет, то сепаратисты будут выступать в статусе равнозначного субъекта, а значит будут требовать особого статуса именно для своих республик, с его закреплением в Конституции Украины.

"Мало того, что для нас это неприемлемо. Это еще и нереалистично. 300 голосов за это не будет. И это будет очередной тупик в переговорах. К тому же, это может спровоцировать внутриполитический кризис. Поэтому не стоит рисковать. Неофициальные консультации без участия официальных лиц, экспертные встречи и переговоры в Минске, в которых ОРДЛО выступают в статусе наблюдателей, — это приемлемо. Но никаких прямых официальных переговоров", — говорит он.

Острую реакцию парламентариев на решение Ермака Фесенко называет "серьезной ситуацией". Он связывает ее с мировоззренческими позициями значительной части депутатов от "СН" по модели урегулирования конфликта на Донбассе, которая устраивает РФ и не воспринимается частью украинского общества. Правда, эксперт отмечает, что вероятность отделения какой-то серьезной части народных депутатов от фракции из-за конфликта минимальна.

"Вероятнее, что украинская позиция по этому Консультативному совету будет скорректирована таким образом, чтобы минимизировать риски, о которых шла речь в последние дни", — добавляет политолог.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, в свою очередь, объясняет, что в мятеже против Андрея Ермака ситуативно объединились две группы влияния, существующие внутри фракции "Слуга народа". Первую он связывает с "отставниками" — экс-главой ОП Андреем Богданом, экс-премьером Алексеем Гончаруком и бывшим генеральным прокурором Русланом Рябошапкой. Вторая, по его словам, ориентируется на внешних партнеров Украины.

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"Это ситуативное объединение и дало 60 подписей. Для чего? У каждой из групп цели разные. Если "отставники" хотят отставки Ермака и пытаются использовать любой кризис против него, то "послы" бьются за сохранение влияния западных партнеров", — объясняет он.

Бортник отмечает, что в зависимости от вопросов, которые рассматриваются в парламенте (снятие неприкосновенности с народных депутатов, отставка генерального прокурора, голосование за госсмету или акцизы для местных бюджетов), проявляется своеобразный раздел внутри фракции "СН". По словам эксперта, УИАМП проводил собственное картографирование монобольшинства и по самым скромным оценкам обнаружил 14 неофициальных групп влияния. Все они, как отмечает глава института, имеют разный характер — некоторые региональный, другие всеукраинский, третьи ориентированы на разные финансовые круги.

Такую ситуацию политаналитик объясняет тем, что фракция формировалась под конкретного деятеля — президента Владимира Зеленского, а не на основе идеологического мотива. Это, как выразился Бортник, несет огромные риски, ведь в случае ошибок лидера или потери им авторитета, фракция достаточно быстро сегментируется на множество групп влияния, которые будут конкурировать между собой.

"Вероятность этого сегментирования связана с рейтингами Зеленского. Но я думаю, уже к осени этого года фракция потеряет еще с десяток парламентариев. Это по самому мягкому сценарию. А если экономический кризис, связанный с коронавирусом, усугубится, то осенью существуют вероятность, что крупнейшие группы депутатов могут отделиться. Тем более, что большинство парламентариев монобольшинства — мажоритарщики. И, как показывают последние выборы в Харьковской области (15 марта на 179 округе в Харьковской области состоялись довыборы в парламент — Delo.ua), франшиза "Слуги народа" уже не дает уверенной победы", — подытожил Бортник.

Эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко называет сценарий "отпочковывания" депутатских групп от монобольшинства реальным, но сегодня — меловероятным. "Да, есть эта группа из 60 депутатов. Но часть из них уже отозвала свои заявления и удалила посты в соцсетях. Сомневаюсь, что сегодня эти парламентарии могут занять какую-то отдельную позицию и прямо группой уйти из фракции", — говорит он.

Однако, полностью такую возможность Петренко не отбрасывает — вероятность окажется куда выше, если случится критическое падение поддержки Зеленского населением. "Пока падение есть, но не критичное. А как только депутаты поймут, что это для них бремя, а не плюс, то конечно начнутся разные движения. Думаю, у Зеленского это тоже прекрасно понимают. Сейчас же народные депутаты нуждаются в ассоциации с президентом. Потом все может измениться", — резюмирует политолог.

В любом случае, брожения в монокоалиции продолжаются и сегодня. Например, 19 народных депутатов из "Слуги народа" подписались под письмом к секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой уволить его советника Сергея Сивохо, который "дискредитирует президента и вредит национальным интересам". Последний, напомним, на прошлой неделе со скандалом представил Национальную платформу примирения и единства.

Илья Требор, специально для Delo.ua