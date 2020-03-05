Верховная Рада проголосовала за отставку Рябошапки с должности генпрокурора

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании проголосовала за отставку Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки. Решение о выражении недоверия генпрокурору поддержали 263 народных депутата.

Кандидатура преемника Рябошапки, по словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, не определена, но фракция поддерживает назначение нардепа Сергея Ионушаса на этот пост.

Читайте также: Рябошапка рассказал про дом жены во Франции

Подпишитесь на канал DELO.UA

Отметим, что 4 марта 2020 года Комитет по вопросам правоохранительной деятельности решил вынести на голосование в Верховную Раду Украины постановление об увольнении генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Ранее народный депутат от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по правоохранительной деятельности Денис Монастырский утверждал, что Рябошапке как минимум до лета 2020 года не будет угрожать увольнение, так как сейчас начинается второй этап реформы в прокуратуре — переаттестация областных прокуроров, которая продлится до июня.

Напомним, Верховная Рада в ночь на пятницу, 30 августа 2019 года, поддержала назначение Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора Украины по представлению президента страны Владимира Зеленского.