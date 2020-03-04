Политика 50 минут назад

Правоохранительный комитет рекомендует Раде уволить Рябошапку

Генпрокурора активно критиковали народные депутаты от "Слуги народа" и "ОПЗЖ"

Правоохранительный комитет рекомендует Раде уволить Рябошапку Правоохранительный комитет рекомендует Раде уволить Рябошапку
Руслан Рябошапка, Фото: UA Rating

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности решил вынести на голосование в Верховную Раду Украины постановления об увольнении генерального прокурора Руслана Рябошапки, сообщает "Громадське".

Пока официально не сообщается, когда парламент будет голосовать за отставку Рябошапки. Однако, по информации источников издания, это голосование назначено на 18:00 5 марта.

На заседании комитета критиковали Рябошапку депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, который эмоционально рассказывал об "отсутствии посадок", а также представитель "Оппозиционной платформы — за жизнь" Илья Кива.

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Последний обвинил Рябошапку в том, что тот ходил в посольство США, и пообещал обратиться в СБУ.

Генпрокурор ответил на претензии нардепов.

"Если мы рассматриваем отчет генпрокурора, это одно, если это истерика Бужанского, здесь комментировать нечего", — заявил глава ГПУ.

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Рябошапка добавил, что в его отчете указано о приговорах 35 топ-чиновникам, но одновременно он подчеркнул, что не является судьей и не может "посадить" чиновников.

Также он напомнил, что претензии по делам Альперина, Садового и Гладковского не нужно выдвигать ему, потому что ими занимаются НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

О своем якобы визите в посольство США он сказал: "Я ничего не делал в американском посольстве, я там не был. Кива — лжец".

Генпрокурор уверен, что претензии к его работе возникли из-за политики.

"Они видят, что "решить", "порешать" в этой прокуратуре они не могут. Они видят, что ничего не могут решить в НАБУ. И когда есть такая конструкция, когда НАБУ работает вместе с Офисом генпрокурора, это может привести к неприятным последствиям для определенных олигархов и их подручных, очевидно, что это начинает вызывать беспокойство", — резюмировал Рябошапка.

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Стоит отметить, что не все депутаты поддержали отставку Рябошапки. Так, представительница "Голоса" Александра Устинова напомнила, что после реформы органов прокуратуры около 60% прокуроров были уволены, и поэтому сейчас "многим не нравится, что нет своих решал в прокуратуре".

Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил, что Рябошапке как минимум до лета не будет угрожать увольнение, так как сейчас начинается второй этап реформы в прокуратуре — переаттестация областных прокуроров, который продлится до июня.

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