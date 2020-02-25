Политика 20 минут назад

Рябошапка рассказал про дом жены во Франции

В этом доме генпрокурор бывает достаточно часто

Рябошапка рассказал про дом жены во Франции Рябошапка рассказал про дом жены во Франции
Руслан Рябошапка Фото: gp.gov.ua

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка прокомментировал историю с покупкой дома во Франции. Об этом из в кулуаров форума "На пути к Вильнюсу" сообщает корреспондент Delo.ua.

"Купили мы (с женой — Delo.ua) дом во времена, когда Петр Алексеевич был президентом. Это был ещё 2016 год. Дом куплен в кредит, который сейчас жена выплачивает за счёт зарплаты, которую она получает в Европейском суде по правам человека", — сказал генпрокурор.

По словам Рябошапки, в заграничном доме он бывает достаточно часто.

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Напомним, ранее издание "Страна.ua" опубликовало фото дома площадью 145 квадратных метров во Франции стоимостью в 444 тысячи евро, который зарегистрирован на супругу генпрокурора Олесю Бартовщук.

Впрочем, наличие этого дома не было секретом, так как он был задекларирован Рябошапкой.

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