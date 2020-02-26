Рябошапку не уволят минимум до лета — нардеп

Генеральному прокурору Руслану Рябошапке как минимум до лета не будет угрожать увольнение, так как сейчас начинается второй этап реформы в прокуратуре — переаттестация областных прокуроров, который продлится до июня.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил народный депутат от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

"По моему прогнозу ..., до лета, как минимум, я думаю, что господину Рябошапке ничего не будет угрожать в плане увольнений, потому что сейчас как раз начинается второй этап реформы прокуратуры, а именно — переаттестация областных прокуроров. И, фактически, этот этап надо завершить до июня, по плану", — сказал депутат.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Нардеп также заявил, что Рябошапка является тем, кто вдохновляет эту реформу.

Читайте также: Зарплату Генерального прокурора Украины повысили почти до 100 тысяч гривен

"Мы понимаем, что любая реформа носит определенное имя, и эта реформа, однозначно, будет названа именем Рябошапки. Если ему дадут завершить эту реформу, то перезагрузка как Генеральной прокуратуры в Офис Генпрокурора, так и региональных прокуратур в областные прокуратуры произойдут именно сейчас", — отметил Монастырский.

Напомним, в начале января генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака, который занимал должность главного военного прокурора, своим заместителем.