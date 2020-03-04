"Терпение лопнуло" — в "Слуге народа" обещают уволить Генпрокурора Рябошапку

В четверг, 5 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады Украины главным вопросом повестки дня будет отставка Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки. Об этом в кулуарах парламента заявил глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент Delo.ua.

По словам Арахамии, парламент главу ГПУ скорее всего уволит. "Все зависит от результатов голосования, но настроения в парламенте такие, что это будет голосование с самым большим количеством голосов. Я лично буду голосовать за отставку", — заявил Арахамия.

По его словам, замечаний в адрес Рябошапки много, но главное — то, что прокуратура на сегодняшний день не работает.

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"Все правоохранительные органы говорят, что не подписываются почти все важные подозрения, меняется квалификация дел и так далее, — сказал он. — Мы ждали, потому что всегда у них была какая-то версия... Терпение лопнуло и у людей на улице, и внутри парламента."

По его словам, последней каплей стало то, что прокуратурой не было подписано подозрение по одному из производств относительно пятого президента Петра Порошенко.

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Кандидатура преемника Рябошапки, по словам Арахамии, не определена. Но фракция поддерживает назначение нардепа Сергея Ионушаса на этот пост, рассказал он. И если он будет кандидатом, голоса у него точно будут, считает Арахамия.

Напомним, ранее Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Украины внес на рассмотрение парламента постановление об увольнении Генерального прокурора Руслана Рябошапки. Предварительно голосование за это постановление назначено на 18:00 четверга, 5 марта.

В ответ на это Руслан Рябошапка высказал уверенность, что претензии к его работе возникли из-за политики.

"Они видят, что "решить", "порешать" в этой прокуратуре они не могут. Они видят, что ничего не могут решить в НАБУ. И когда есть такая конструкция, когда НАБУ работает вместе с Офисом генпрокурора, это может привести к неприятным последствиям для определенных олигархов и их подручных, очевидно, что это начинает вызывать беспокойство", — заявил Рябошапка.