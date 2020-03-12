На Сивохо напали во время презентации платформы примирения Донбасса

Презентацию Национальной платформы примерения и единства, которую проводил 12 марта заместитель секратаря СНБО Сергей Сивохо, сорвали люди, представившиеся участниками боевых действий на Донбассе. Об этом передает корреспондент Delo.ua с места события.

"Это не организация, не фонд. Это центр, который объединяет государственные и общественные инициативы", — отметил во время презентации Сивохо.

Он также заявил, что платформа называется национальной, поскольку в Украине много проблем, среди которых — "янтарная республика на Волыни", "гранитная республика в Житомирской области", проблемы на Закарпатье".

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"За шесть лет из-за войны было убито больше 13 тысяч украинцев. Контрабанда, коррупция, беспредел вокруг линии разграничения. Приоритет государственной политики президента — мир в Украине. Мы готовы вместе разработать действенную политику для реинтеграции Донбасса", — подчеркнул замсекретаря СНБО.

После официальной части спикеры презентации должны были перейти к ответам на вопросы журналистов. Однако слово взял представитель Национального корпуса Сергей Тамарин. Его поддержали люди, представившиеся участниками боевых действий на Донбассе, а также выходцами из Донецкой и Луганской областей. Они в грубой форме потребовали от Сивохо объяснить свои слова о "внутреннем конфликте" и обвинили его в поддержке оккупантов на востоке Украины.

"Как известно идет гибридная война. Один из способов ведения войны — инициация внутреннего конфликта и поддержка его РФ", — попытался оправдаться Сивохо, однако собравшиеся не дали ему продолжить, прямо обвинив, что его "платформа примирения — вход Украины в Россию".

В результате спикер платформы Марина Хацанюк заявила, что мероприятие окончено и отвечать на вопросы представитель СНБО не будет. Однако собравшиеся продолжили преследовать Сивохо и спрашивать, какое право имеет Сивохо говорить о Донбассе. В какой-то момент неизвестный толкнул замсекретаря СНБО и Сергей Сивохо упал на пол у всех на глазах. В результате помещение он покинул уже хромая.

"Они пришли провоцировать. Это удалось. Платформа примирения с Донбассом сорвана. Я думаю, что это очевидный факт, на который должен отреагировать Владимир Зеленский, того, что абсолютное меньшинство здесь пытается диктовать какие-то свои условия. Но если все-таки обращать внимание на это меньшинство, то ничего хорошего не будет, в принципе, вообще ничего не будет", — заявил один из присутствующих.

Напомним, ранее шоумен и юморист Сергей Сивохо, который баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа", стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.