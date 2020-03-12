Политика 10 минут назад

У Зеленского отчитались о результатах встречи в Минске

Во время встречи стороны договорились об освобождении пленных, разведении сил и средств и открытии КПВВ в двух населенных пунктах

У Зеленского отчитались о результатах встречи в Минске У Зеленского отчитались о результатах встречи в Минске
Фото: ZIK

11 марта в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, на котором присутствовали руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По информации Офиса Президента, во время встречи стороны достигли следующих договоренностей:

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  1. Вопрос обмена удерживаемыми лицами.

1.1. Представить в ТКГ перечень лиц, подлежащих взаимному освобождению, имея в виду необходимость завершения указанных увольнений в кратчайшие сроки.

1.2. Представить в ТКГ окончательно согласованные списки лиц, подлежащих процедуре взаимного освобождения, включая итоги верификации, проведенной Международным комитетом Красного Креста, с безусловным и беспрепятственным доступом представителей МККК к определенным лицам на территориях Украины и ОРДЛО.

  1. Вопрос разведения сил и средств.
  2. Вопрос одновременного открытия КПВВ в населенном пункте Золотое и населенном пункте Счастье.
  3. Вопрос введения Консультативного совета.

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Кроме этого, достигнута договоренность о подписании Решения Трехсторонней контактной группы по внедрению Консультативного совета в составе политической подгруппы ТКГ после консультаций с представителями ОБСЕ, Французской Республики и Федеративной Республики Германия по выполнению договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандском формате.

Напомним, в начале февраля Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Геннадия Кузнецова уполномоченным представителем Украины в рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, освободив от исполнения этих обязанностей Валерию Лутковскую.

Отметим, что 10 марта 2020 года народные депутаты от ОПЗЖ Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Тарас Козак, Александр Колтунович, Ренат Кузьмин и Татьяна Плачкова в Москве провели встречу с членами Госдумы Российской Федерации.

После этого в пресс-службе аппарата украинского парламента заявили, что фракция "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) не была уполномочена вести переговоры с представителями Государственной думы РФ от имени Верховной Рады и не оформляла документы на командировку в эту страну.

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