Зеленский назначил нового представителя Украины в ТКГ на Минских переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Геннадия Кузнецова уполномоченным представителем Украины в рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, освободив от исполнения этих обязанностей Валерию Лутковскую. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отметим, что Геннадий Кузнецов — украинский спецназовец. Генерал-майор Службы безопасности Украины. Руководитель Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ (с 7 марта 2014 года по 23 января 2015 года).

Ранее представительницей Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе была экс-омбудсмен Валерия Лутковская (с 3 июня 2019 года).

Напомним, представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-омбудсмен Валерия Лутковская утверждала, что после большого обмена пленными 29 декабря 2019 года, Украина намерена продолжать переговоры о возвращении домой еще 300 человек.