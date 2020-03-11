В Раде открестились от вояжа ОПЗЖ в Москву

Фракция "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) не была уполномочена вести переговоры с представителями Государственной думы РФ от имени Верховной Рады и не оформляла документы на командировку в эту страну, заявили в пресс-службе аппарата украинского парламента.

"В связи с многочисленными обращениями представителей средств массовой информации касательно проведения встреч народных депутатов Украины от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" с представителями Государственной Думы и президента Российской Федерации 10 марта 2020 года, сообщаем, что эти встречи состоялись по инициативе политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", — говорится в информации пресс-службы аппарата парламента, обнародованной в среду.

В сообщении указано, что депутаты от "ОПЗЖ" не были уполномочены на переговоры с депутатами Госдумы РФ и не оформляли никаких командировочных документов.

"Руководство и представители указанной фракции не были уполномочены вести переговоры от имени Верховной Рады Украины, а обсуждение ими любых вопросов во время их поездки не согласовывалось. Кроме того, народные депутаты, которые приняли участие в поездке в Российскую Федерацию, командировки в Аппарате Верховной Рады Украины не оформляли", — пишут в пресс-службе.

В аппарате Рады подчеркнули, что во время переговоров в Москве депутаты высказывали позицию исключительно своей политической силы, а их поездку можно считать частным визитом.

"Таким образом, народные депутаты фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" осуществили частную поездку в Российскую Федерацию и во время этих встреч выражали позицию исключительно своей политической силы", — отметили в аппарате.

В свою очередь, в партии "Европейская солидарность" призвали к немедленной реакции Службы безопасности Украины и потребовали от ГБР немедленно начать расследование в отношении контактов представителей ОПЗЖ с российской властью, их допуска к информации, составляющей государственную тайну, и истинных намерений этих политиков в их так называемом "диалоге" с Москвой.

Отметим, что 10 марта 2020 года народные депутаты от ОПЗЖ Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Тарас Козак, Александр Колтунович, Ренат Кузьмин и Татьяна Плачкова в Москве провели встречу с членами Госдумы Российской Федерации.