Основатель "Ланет" обвиняет Медведчука в покушении

В сторону дома основателя "Ланет", бизнесмена Виктора Мазура неизвестные бросили боевую гранату.

По мнению бизнесмена, атака может быть связана с противостоянием с каналом NewsOne, за которым стоит Виктор Медведчук, сообщает пресс-служба указанного провайдера связи.

"4 февраля 2020 года в сторону дома совладельца группы компаний "Ромсат" и основателя сети "Ланет" Виктора Мазура бросили боевую гранату. Взрыв вышиб окна, обломки испортили стены фасада. В результате происшествия никто не пострадал", — говорится в сообщении.

Мазур обратился в полицию, и 5 февраля было вынесено постановление об открытии уголовного производства.

Правоохранители квалифицировали дело по статье "хулиганство".

Однако бизнесмен считает, что это не хулиганство. Его адвокат Сергей Дешунин рассказал, что камера видеонаблюдения зафиксировала, как под дом приехал автомобиль, из него вышли люди, бросили гранату в дом и быстро исчезли.

Вторая версия — бизнес-конфликт. Мазур заявляет, что бизнес-конфликтов у него на данный момент нет, кроме противостояния с телеканалом NewsOne, которое было в 2019 году. С начала 2020 года провайдер "Сеть Ланет" прекратил трансляцию данного канала.

По словам Мазура, менеджеры NewsOne убеждали его, что возобновить трансляцию канала — в его личных интересах. В частности, один из менеджеров NewsOne Ярослав Латко недавно якобы настойчиво уговаривал его провести встречу с представителями канала, "потому что будет поздно". Встречу с руководством канала, которая должна была состояться 4 февраля, Мазур отменил (в этот же день вечером прилетела граната).

По мнению адвоката Дешунина, связь может быть и косвенная: у канала есть своя аудитория, и некоторые радикально настроенные люди могли решить таким образом повлиять на ситуацию.

В свою очередь СЕО "Ланет" Мариан Ивасюк считает, что связь между инцидентом с домом Мазура и конфликтом с NewsOne прямая.

По словам Дешунина, он и Мазур рассматривают возможность подачи заявления в полицию или СБУ с просьбой изменить квалификацию события на "террористический акт". Также защитник предусматривает, что у злоумышленников были политические и гражданские рассуждения.

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Напомним, ранее в социальных сетях проукраинские активисты призывают не покупать товары, которые размещают рекламу на телеканалах "112", NewsOne и ZiK, которые входят в холдинг "Новости", формально принадлежащий нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку, а реальным владельцем которого называют политика Виктора Медведчука, кума Владимира Путина.

На сегодня, сообщают организаторы бойкота, ротацию рекламных роликов прекратили компании "Молочный Альянс", производитель кофе Jacobs, Альфа Банк, британская Reckitt Benckise с широким перечнем брендов — Стрепсилс, Нурофен, Гевискон, Durex, Vanish и Cilit.

Призыв бойкотировать товары рекламодателей указанных телеканалов с перечнем торговых марок распространялся в социальных сетях под хештегом #Вбивчареклама #Медведчукзамовчи и уже набрал несколько сотен репостов. Также 20 ноября активисты пикетировали офис компании "Молочный Альянс", где предупредили о проведении подобных акций и у других рекламодателей, которые фигурируют в журналистских расследованиях как "спонсоры войны". Организаторы акции протеста требовали пересмотреть формат сотрудничества с холдингом "Новости".