Если бы 2 тур выборов президента прошел сейчас, то Зеленский набрал бы 48% — опрос

Если бы второй тур выборов президента Украины прошел сейчас, то около 48% украинцев проголосовали бы за Владимира Зеленского, а около 16% — за Петра Порошенко.

Таковы результаты социологического исследования, проведенного центром Socis.

При этом, согласно опросу, чуть более 10% отдали бы свои голоса за другого кандидата, а почти 18% — не пошли бы на выборы.

Кроме того, в первом туре действующий президент в случае проведения выборов в ближайшее воскресенье получил бы 38,4% голосов опрошенных украинцев, а эго главный оппонент Порошенко — 9,6%. На третьем месте оказался бы Юрий Бойко с результатом 9,3% голосов, на четвертом — Юлия Тимошенко (7,5%), а замкнул бы пятерку Игорь Смешко — 3,9%.

Примечательно, что Олег Ляшко набрал бы сейчас 2,4% голосов, Святослав Вакарчук — 1,9%, Елена Зеркаль — 1,6%, Олег Сенцов — 1,1% и Андрей Билецкий — 0,9%.

Также результаты соцопроса показывают, что к Зеленскому сейчас положительно относятся 57,2% украинцев, а негативно — 36,5%. На втором месте по уровню позитивного отношения к себе находится Олег Сенцов — 34,8%, при этом негативно к нему относятся 40,3%, а еще 14,9% сказали, что не знают такого.

Что касается нынешнего рейтинга политических партий, то в случае проведения сейчас парламентских выборов, украинские политсилы получили бы такой результат:

"Слуга народа" — 30,1%;

"Европейская Солидарность" — 10,1%;

"Оппозиционная платформа — За жизнь" — 10%;

"Батькивщина" — 8,1%.

Остальные партии набрали бы меньше 3% голосов.

Напомним, рейтинг доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому в конце января 2020 года составил 59%. Это — на немного ниже, чем было в предыдущем социологическом исследовании соцгруппы "Рейтинг".