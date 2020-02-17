Только 54% украинцев считают Россию агрессором — соцопрос

Россию считают агрессором, который угрожает существованию Украины как государства и от которого необходимо защищаться, 54,4% украинцев.

Таковы результаты социологического исследования, проведенного центром Socis.

В частности, отвечая на вопрос: "Если говорить о Вашем отношении к России, то с каким из утверждений Вы больше всего согласны?", 54,4% респондентов отметили, что "Россия — агрессор, который угрожает существованию Украины как государства, от которого необходимо защищаться и не поддерживать никаких отношений".

В то же время 30,9% опрошенных считают, что "Россия — обычное соседское государство, с которым необходимо поддерживать добрососедские отношения, как и со всеми другими странами".

Более того, еще 8,6% опрошенных убеждены, что "Россия — дружественная и братская для нас страна, с которой необходимо развивать теплые и дружеские отношения".

Согласно исследованию, угрозу от главы РФ Владимира Путина и России для независимости и территориальной целостности Украины продолжают считать реальной 57,8% опрошенных.

Вместе с тем то, что угроза от Путина и России для независимости и территориальной целостности Украины, скорее, является слишком преувеличенной, считают 35,4% опрошенных. Еще 6,9% отказались отвечать на вопрос об угрозе от Путина или сказали: "Не знаю".

Известно, что исследование проводилось 1-10 февраля 2020 года методом стандартизированного интервью face-to-face с использованием планшетов по месту постоянного проживания респондентов. Опрос проводился по выборке, которая репрезентует взрослое население страны в целом, по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет), тип поселения (город/село) и разделение на регионы. Всего было опрошено 2000 респондентов. Статистическая погрешность исследования: +/– 2,1%.

Ранее Министерство культуры, молодежи и спорта Украины засекретило результаты социологического опроса по изучению различных аспектов общественного мнения жителей подконтрольных и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в интересах национальной безопасности.