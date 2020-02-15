Минкультуры засекретило опрос общественного мнения жителей Донбасса

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины засекретило результаты социологического опроса по изучению различных аспектов общественного мнения жителей подконтрольных и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в интересах национальной безопасности.

Об этом говорится в публикации "Українських новин".

"Обнародование полученной и задокументированной информации может составлять угрозу жизни и здоровью отдельных граждан, интересам национальной безопасности, учитывая специфику территорий, где было проведено исследование", — ответили в Минкультуры на запрос информагентства.

Согласно ответу, результаты исследования намерены использовать для разработки и усовершенствования государственной политики и стратегии коммуникации среди населения подконтрольных и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, в том числе в сфере информационной безопасности.

Также в документе подчеркнули, что ущерб от обнародования результатов исследования преобладает над общественным интересом в обнародовании полученных результатов, так как может создать риски для респондентов, а также снизить эффективность от дальнейшей политики, сформированной на основе результатов исследования, в том числе мер, направленных на усиление информационной безопасности.

В то же время, как утверждает агентство, о вышеупомянутом соцопросе ничего не знают в государственых органах, непосредственно уполномоченных заниматься национальной безопасностью — ни в Совете национальной безопасности и обороны, ни в Службе безопасности Украины, ни в Офисе президента Украины, ни в Кабинете министров, органом которого Минкультуры и является.

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Ранее Министерство информационной политики, которое вошло в состав Минкультуры, провело тендер на опрос общественного мнения за 1,5 млн грн. Опрос проводился Украинским институтом социальных исследований имени Яременко, однако результаты его обнародованы не были.

Напомним, Кабмин переименовал 4 министерства и создал 2 новых, в частности, на базе Министерства информационной политики было создано Министерство культуры, молодежи и спорта, на которое возложили задачи и функции Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта.

Как сообщалось, до 1 сентября 2020 года Министерство культуры планирует запустить работу бесплатной онлайн-платформы для изучения украинского языка.