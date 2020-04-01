"Слуги народа" призывают силовиков заняться Ермаком, а не преследовать Героса

Народные депутаты из фракции Слуга народа обратились в Офис генерального прокурора, Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Министерство внутренних дел Украины с требованием расследовать записи, обнародованные их коллегой Лео Геросом.

Заявление депутатов обнародовал народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев на своей странице в Facebook.

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В нем парламентарии выражают обеспокоенность реакцией правоохранительных органов на информацию, обнародованную нардепом Гео Леросом.

"Информация может свидетельствовать о торговле государственными должностями с участием должностных лиц Офиса президента Украины. Но реакция некоторых правоохранительных органов в этих обстоятельствах была крайне странной — ведь вопросы у них возникли не к содержанию обнародованных записей, на что в первую очередь те должны были бы обратить внимание, а к факту того, что они стали возможными. Считаем такие действия угрожающими гражданскому обществу и его базовым правам и свободам", — говорится в заявлении.

Депутаты также призывают их исключить действия, которые можно было бы рассматривать, как давление или преследование народного депутата Украины.

Перед этим Лео Герос в соцсети сообщил, что сегодня, 1 апреля к нему по месту проживания приехали сотрудники СБУ, чтобы вручить повестки.

"Upd: говорят приехали домой повестки вручать, но дома меня нет, я за молоком поехал. Адвокат поехал к ним. Приехала СБУ по адресу моего проживания. Ермак, когда мне ждать ГБР, и прокуратуру? И скажи пусть бахилы берут. Это не первое апреля, а полный п***ц", — написал он.

Напомним, ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос у себя на странице в Facebook опубликовал видеозаписи, на которых, предположительно, брат Андрея Ермака ведет переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти. На видеозаписях видны даты съемки — 20 августа, 16 и 23 сентября, 3 октября 2019 года. Среди предложенных должностей звучали посты в Киевской таможне, Министерстве инфраструктуры и Укрзализныце. Помимо этого, в разговорах упоминались телеканал "Украина" и Национальный комплекс "Экспоцентр Украины".



В ответ на это глава Офиса президента отметил — 29 марта он подаст заявления в Службу безопасности и Государственного бюро расследований.



"Хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались у Гео Лероса", — отметил глава ОП.

При этом, Ермак связывает появление пленок, на которых якобы его брат торгует государственными должностями, с попыткой сорвать внеочередное заседание парламента, состоявшееся 30 марта, чтобы привести страну к дефолту.