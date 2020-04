Брат главы ОП Андрея Ермака пытался продать должность главы "Энергоатома" — Лерос

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Гео Лерос утверждает, что брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис продвигал на должность главы НАЭК "Энергоатом" Владимира Купчака, требуя за это назначение 5 миллионов (нардеп не уточнил, в какой валюте).

Об этом парламентарий заявил у себя на странице в Facebook.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Предоставляю факты коррупции по назначению Купчака на Энергоатом. Посмотрите внимательно, кто его лоббировал в официальном обращении на премьер-министра, чему соответствует видео, которое я также присоединяю, где люди, связанные с Денисом, обсуждают как возьмут с Купчака за должность 5 (похоже, что миллионов). Кстати, есть информация, что Купчака собираются сейчас назначить вице-президентом "Энергоатома", потому что у него недостаточно профильного стажа", — заявил народный депутат.

Отметим, что Владимир Купчак — экс-народный депутат, избранный по одномандатному округу в Ивано-Франковской области в 2012 году. Был главой подкомитета по вопросам базовых отраслей и инноваций в агропромышленном комплексе. Прекратил был народным депутатом 27 ноября 2014 года. С января 2019 года по сегодняшний день занимает должность главы исполнительного совета Киевского института энергетических исследований KERI.

Напомним, ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос у себя на странице в Facebook опубликовал видеозаписи, на которых, предположительно, брат Андрея Ермака ведет переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти. На видеозаписях видны даты съемки — 20 августа, 16 и 23 сентября, 3 октября 2019 года. Среди предложенных должностей звучали посты в Киевской таможне, Министерстве инфраструктуры и Укрзализныце. Помимо этого, в разговорах упоминались телеканал "Украина" и Национальный комплекс "Экспоцентр Украины".

В ответ на это глава Офиса президента отметил — 29 марта он подаст заявления в Службу безопасности и Государственного бюро расследований.



"Хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались у Гео Лероса", — отметил глава ОП.



По словам Ермака, его брат Денис с 2014 года ездил в зону боевых действий как доброволец, и его "хорошо знает и уважает сообщество добровольцев и ветеранов".



В понедельник, 30 марта, Лерос сообщил, что Специальная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного коррупционного преступления, во время назначения лиц в органы госвласти. При этом народный депутат отметил, что Государственное бюро расследований "возбудило уголовное дело по 4 статьям". Две из них касаются вмешательства в работу госдеятеля и разглашение гостайны, повлекшее тяжкие последствия. При этом адвокат, который представляет Лероса, Маси Найем опубликовал переписку из прокурорского чата, где сотрудникам прокуратуры якобы спускают задачу придумать на народного депутата "что-то по муралам".

Отметим, что сам Лерос, в рамках проектов City-Art и Art United Us, создал около 70 муралов по всей Украине. Он также выступал куратором проекта Министерства информационной политики "More than us", в рамках которого были созданы 8 муралов. На эти цели было выделено около 3,6 млн грн, однако позже оказалось, что иностранные художники рисовали их бесплатно.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, 31 марта, отреагировал на обвинения, связав появление пленок с попыткой сорвать внеочередное заседание парламента, состоявшееся 30 марта, чтобы привести страну к дефолту.