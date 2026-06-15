Украина наращивает экспорт замороженной малины: рекордная выручка и рост поставок

Украина существенно нарастила экспорт замороженной малины в сезоне 2025/2026, достигнув 56,8 тыс. тонн продукции и рекордной выручки в €223,8 млн. Рост спроса на европейских рынках и повышение средней цены до €3,94/кг обеспечили новый исторический максимум для отрасли.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в отчете ассоциации "Ягодничество Украины".

Украинская ягода бьет рекорды

По данным отраслевого мониторинга, объемы экспорта выросли на 7% по сравнению с предыдущим сезоном. В то же время валютная выручка увеличилась на 66% и достигла рекордных 223,8 млн. евро. Средняя экспортная цена также повысилась до 3,94 евро за килограмм.

Крупнейшими импортерами замороженной малины остаются Польша (23,3 тыс. тонн), Германия (12,7 тыс. тонн) и Чехия (9,8 тыс. тонн). Высокие цены фиксировались в марте, когда было экспортировано 4,55 тыс. тонн по средней цене 4,22 евро за килограмм.

В отчете отмечается, что потенциальный неурожай малины в Сербии и повреждение ягодных насаждений в Польше может поддержать высокий уровень цен на рынке в сезоне 2026/2027 годов. Это, по мнению экспертов, открывает для украинских производителей дополнительные возможности для планирования заготовки и заключения долгосрочных экспортных контрактов.

В то же время украинский экспорт голубики также демонстрирует рост. Объемы поставок увеличились до 9,2 тыс. тонн (+11%), а выручка – до 16,4 млн евро (+32%). Средняя цена поднялась до 1,79 евро за килограмм.

Основными рынками сбыта украинской голубики остаются Польша, Австрия и Чехия.

Напомним, в Украине последние три года фиксируется рост площадей под малиной, ежевикой и смородиной, тогда как насаждения земляники, клубники и грецкого ореха демонстрируют тенденцию к сокращению.