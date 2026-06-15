Украинские производители ягод массово переходят с клубники на малину и ежевику

В Украине последние три года фиксируется рост площадей под малиной, ежевикой и смородиной, в то время как насаждения земляники, клубники и грецкого ореха демонстрируют тенденцию к сокращению.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют результаты исследования сектора ягод и орехов, представленного на профильном форуме в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

По данным Офиса по развитию предпринимательства и экспорта, лидером по общей площади насаждений остается грецкий орех, в прошлом году занимавший 13,3 тыс. га (показатель остался на уровне 2024 года). Стабильную динамику также демонстрируют площади под фундуком, голубиной и черникой.

Динамика площадей и валового сбора по культурам:

Малина и ежевика: в период с 2023 по 2025 год площади в плодоносном возрасте увеличились с 4,5 тыс. га до 4,9 тыс. га. Однако валовой сбор за это время сократился с 335,4 тыс. ц до 305,5 тыс. ц.

в период с 2023 по 2025 год площади в плодоносном возрасте увеличились с 4,5 тыс. га до 4,9 тыс. га. Однако валовой сбор за это время сократился с 335,4 тыс. ц до 305,5 тыс. ц. Смородина: площади выросли с 3,1 тыс. га до 3,2 тыс. га, но валовой сбор упал с 230,8 тыс. ц до 216,7 тыс. ц.

площади выросли с 3,1 тыс. га до 3,2 тыс. га, но валовой сбор упал с 230,8 тыс. ц до 216,7 тыс. ц. Клубника и земляника: площади под этими культурами существенно сократились – с 6,9 тыс. га до 6 тыс. га. Валовой сбор упал с 533,8 тыс. ц до 440,9 тыс. ц.

площади под этими культурами существенно сократились – с 6,9 тыс. га до 6 тыс. га. Валовой сбор упал с 533,8 тыс. ц до 440,9 тыс. ц. Голубика и черника: площади уменьшились с 1,6 тыс. га до 1,3 тыс. га, а валовой сбор показал незначительные колебания (с 41,1 тыс. ц до 40,3 тыс. ц).

площади уменьшились с 1,6 тыс. га до 1,3 тыс. га, а валовой сбор показал незначительные колебания (с 41,1 тыс. ц до 40,3 тыс. ц). Фундук: площади колебались в пределах 1,5–1,6 тыс. га. После проседания в 2024 году, в 2025 они вновь вернулись к отметке 1,6 тыс. га.

Как отметила советница директора ГУ "Офис по развитию предпринимательства и экспорта" Ольга Гвоздева, наивысшую урожайность среди исследуемых культур в 2025 году продемонстрировал крыжовник - 85,3 ц/га. Самый низкий показатель зафиксирован у фундука – 10,5 ц/га.

Заметим, из-за погодных аномалий этой весной в Украине уменьшится урожай плодовых культур, в частности, больше потери ожидаются относительно абрикоса и кизила. Также от заморозков пострадали персики, черешни, вишни и сливы.