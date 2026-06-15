Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,81

--0,11

EUR

51,86

+0,02

Готівковий курс:

USD

44,90

44,80

EUR

52,30

52,08

Delo Index Туристична нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Projects

Чотири роки
великої війни
Editorial Projects

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Business Rankings

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українські виробники ягід масово переходять з полуниці на малину та ожину

ягоди
Україна скоротила збір полуниці та наростила виробництво малини / Depositphotos

В Україні останні три роки фіксується зростання площ під малиною, ожиною та смородиною, тоді як насадження суниці, полуниці та волоського горіха демонструють тенденцію до скорочення. 

Як пише Delo.ua, про це свідчать результати дослідження сектору ягід та горіхів, презентованого на профільному форумі в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

За даними Офісу з розвитку підприємництва та експорту, лідером за загальною площею насаджень залишається волоський горіх, який минулого року займав 13,3 тис. га (показник залишився на рівні 2024 року). Стабільну динаміку також демонструють площі під фундуком, лохиною та чорницею.

Динаміка площ та валового збору по культурах:

  • Малина та ожина: у період з 2023 по 2025 рік площі у плодоносному віці збільшилися з 4,5 тис. га до 4,9 тис. га. Проте валовий збір за цей час скоротився з 335,4 тис. ц до 305,5 тис. ц.
  • Смородина: площі зросли з 3,1 тис. га до 3,2 тис. га, але валовий збір впав із 230,8 тис. ц до 216,7 тис. ц.
  • Полуниця та суниця: площі під цими культурами суттєво скоротилися — з 6,9 тис. га до 6 тис. га. Валовий збір впав з 533,8 тис. ц до 440,9 тис. ц.
  • Лохина та чорниця: площі зменшилися з 1,6 тис. га до 1,3 тис. га, а валовий збір показав незначні коливання (з 41,1 тис. ц до 40,3 тис. ц).
  • Фундук: площі коливалися в межах 1,5–1,6 тис. га. Після просідання у 2024 році, у 2025-му вони знову повернулися до позначки 1,6 тис. га.

Як зазначила радниця директора ДУ "Офіс з розвитку підприємництва та експорту" Ольга Гвоздьова, найвищу врожайність серед досліджуваних культур у 2025 році продемонстрував аґрус — 85,3 ц/га. Найнижчий показник зафіксовано у фундука — 10,5 ц/га.

Зауважимо, через погодні аномалії цієї весни в Україні зменшиться врожай плодових культур, зокрема найбільше втрати очікуються щодо абрикос та кизилу. Також від заморозків постраждали персики, черешні, вишні та сливи. 

Автор:
Тетяна Бесараб