Українські виробники ягід масово переходять з полуниці на малину та ожину

В Україні останні три роки фіксується зростання площ під малиною, ожиною та смородиною, тоді як насадження суниці, полуниці та волоського горіха демонструють тенденцію до скорочення.

Як пише Delo.ua, про це свідчать результати дослідження сектору ягід та горіхів, презентованого на профільному форумі в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

За даними Офісу з розвитку підприємництва та експорту, лідером за загальною площею насаджень залишається волоський горіх, який минулого року займав 13,3 тис. га (показник залишився на рівні 2024 року). Стабільну динаміку також демонструють площі під фундуком, лохиною та чорницею.

Динаміка площ та валового збору по культурах:

Малина та ожина: у період з 2023 по 2025 рік площі у плодоносному віці збільшилися з 4,5 тис. га до 4,9 тис. га. Проте валовий збір за цей час скоротився з 335,4 тис. ц до 305,5 тис. ц.

у період з 2023 по 2025 рік площі у плодоносному віці збільшилися з 4,5 тис. га до 4,9 тис. га. Проте валовий збір за цей час скоротився з 335,4 тис. ц до 305,5 тис. ц. Смородина: площі зросли з 3,1 тис. га до 3,2 тис. га, але валовий збір впав із 230,8 тис. ц до 216,7 тис. ц.

площі зросли з 3,1 тис. га до 3,2 тис. га, але валовий збір впав із 230,8 тис. ц до 216,7 тис. ц. Полуниця та суниця: площі під цими культурами суттєво скоротилися — з 6,9 тис. га до 6 тис. га. Валовий збір впав з 533,8 тис. ц до 440,9 тис. ц.

площі під цими культурами суттєво скоротилися — з 6,9 тис. га до 6 тис. га. Валовий збір впав з 533,8 тис. ц до 440,9 тис. ц. Лохина та чорниця: площі зменшилися з 1,6 тис. га до 1,3 тис. га, а валовий збір показав незначні коливання (з 41,1 тис. ц до 40,3 тис. ц).

площі зменшилися з 1,6 тис. га до 1,3 тис. га, а валовий збір показав незначні коливання (з 41,1 тис. ц до 40,3 тис. ц). Фундук: площі коливалися в межах 1,5–1,6 тис. га. Після просідання у 2024 році, у 2025-му вони знову повернулися до позначки 1,6 тис. га.

Як зазначила радниця директора ДУ "Офіс з розвитку підприємництва та експорту" Ольга Гвоздьова, найвищу врожайність серед досліджуваних культур у 2025 році продемонстрував аґрус — 85,3 ц/га. Найнижчий показник зафіксовано у фундука — 10,5 ц/га.

Зауважимо, через погодні аномалії цієї весни в Україні зменшиться врожай плодових культур, зокрема найбільше втрати очікуються щодо абрикос та кизилу. Також від заморозків постраждали персики, черешні, вишні та сливи.