Кризис банковского сектора РФ: вкладчики массово снимают деньги, а миллиардеры выводят капитал

Российская банковская система и экономика сталкиваются с дефицитом ликвидности. Население снимает с банковских счетов больше наличных денег, чем в 2022 году. Большой бизнес выводит средства за границу из-за рисков конфискаций, экономической нестабильности и ударов по объектам инфраструктуры.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Дефицит бюджета за июль достиг 6,46 трлн рублей (около $75,9 млрд) при годовом прогнозе 3,8 трлн ($44,64 млрд).

Отток денег из банков

В России объем наличных денег в обращении с начала года до августа вырос на 2,4 трлн рублей ( $ 28,19 млрд) . Это больше, чем в 2022 году после начала полномасштабного вторжения, когда рост составил 2,2 трлн. рублей.

Один из бывших финансовых чиновников РФ объяснил рост спроса на наличные средства так: "Дроны летают, все горит, напряжение растет", и люди могут считать, что деньги безопаснее хранить под матрасом, а не где-то в банках, откуда их, возможно, никогда не вернут".

Для некоторых банков, по его словам, это оказалось серьезной проблемой: "Они не ожидали такого и вложили все средства в другие места, а люди приходят и снимают по полтриллиона рублей в месяц".

Почему бизнес выводит капитал?

Крупные компании в России также пытаются перевести часть средств за границу из-за опасений государственных ограничений, возможной конфискации и экономической нестабильности.

По словам одного из бизнесменов, "все, кто может, пытаются вывести деньги из страны, но делать это становится все сложнее".

Одним из каналов для перевода средств стали брокерские счета в Казахстане, Кыргызстане и Армении. Из-за них русские граждане и компании могут инвестировать средства за пределами страны. По данным банка России, во втором квартале отток капитала составил $9,4 млрд.

Напомним, за три месяца граждане РФ приобрели наличную валюту на 158,9 млрд рублей. Рост тревожности по поводу экономической ситуации в стране заставляют россиян забирать средства из банков. Конвертация наличных денег в валюту привела к ослаблению российского рубля.