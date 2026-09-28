Украина замораживает расходы бюджета: что теперь не будут финансировать

Государственные финансы столкнулись с трудностями из-за задержки международной помощи, которую Украина не получила вовремя из-за невыполнения части обязательств перед партнерами. В этой связи правительство вводит жесткие антикризисные меры.

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Согласно принятому решению, государственные расходы теперь строго приоритизируются.

"Прежде всего, финансируем: оборону, пенсии и социальные выплаты, а также зарплаты учителям, врачам и другим работникам бюджетной сферы", - подчеркнул глава правительства.

В то же время все первоочередные расходы, по его словам, решено отложить. Это касается:

новых строек;

некритические реконструкции и капитальные ремонты;

объектов благоустройства типа парков, скверов и фонтанов;

перекладынок брусчатки.

Премьер подчеркнул, что все эти проекты обязательно реализуют впоследствии, но пока каждый ресурс должен идти на критически важные направления, а расходование средств на второстепенные вещи должно быть прекращено.

Отдельно правительство призвало органы местного самоуправления пересмотреть собственные бюджеты, ограничив необязательные расходы.

Ранее Корецкий заявлял, что часть дефицита оборонного бюджета в 27 миллиардов долларов правительство перекроет благодаря экономии. В то же время государство до сих пор ищет еще 20 млрд долларов на нужды сил обороны.

Что известно о дефиците бюджета

10 сентября министр финансов Сергей Марченко заявил, что из-за дефицита ликвидности правительство уже ограничивает государственные расходы. Менее срочные платежи планировали переносить на декабрь, а строительные программы приостанавливать до появления достаточного финансирования. Ранее также сообщалось, что из-за задержек международной помощи капитальные расходы перенесли на конец года .

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что ситуация с государственными финансами уже близка к критической, а Украина рискует потерять значительную часть с $29,5 млрд. запланированного международного финансирования, если Верховная Рада не примет в определенные сроки необходимые законопроекты.

Недавно Министр финансов Сергей Марченко предупредил, что в государственном секторе возможны задержки зарплат, если поступления на единый казначейский счет сократятся.

Из-за дефицита бюджета Украина будет финансировать только три направления : социальные расходы, зарплаты бюджетников и содержание военных.